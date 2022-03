Apple přemýšlí o novém typu počítače. Pokud jej představí, bude to poprask

Letos by měl být kompletně dokončen přechod Maců na ARMové čipsety navržené v Cupertinu, přičemž kromě stávajících modelů by nás Apple mohl překvapit i zbrusu novým typem zařízení. Podle patentové přihlášky jeho designéři přemýšlejí nad počítačem, který by byl integrovaný do relativně tenké klávesnice. Apple by tak oživil populární koncept strojů Commodore 64 nebo Sinclair ZX Spectrum z 80. let. Podobný styl dnes vyznává i Raspberry Pi 400, které si můžete prohlédnout na obrázku níže.

Magic Keyboard s výpočetními celky uvnitř?

Patentová přihláška nese název „Počítač ve vstupním zařízení“, obrázky pak jasně ukazují klávesnici, v jejímž těle se nachází prostor pro veškeré výpočetní komponenty. Podle popisu by dovnitř mělo jít osadit součástky i vysoce výkonné stolní mašiny.

Apple o zamýšlené superklávesnici uvažuje jako o mobilní, kdy lze kdekoliv pohodlně provést připojení k externímu monitoru. Spojení s ním by mělo být realizováno jedním kabelem, který by se zároveň staral o napájení – zbytek konektivity (například připojení myši nebo trackpadu) by obstarávaly bezdrátové technologie. Podle jednoho z nákresů se s žádnými dalšími porty nepočítá, ovšem do případného finálního produktu se může ještě leccos změnit.

Pokud Apple skutečně podobné zařízení chystá, snad k němu představí i monitor pro masové publikum, který bude výrazně levnější než současný Pro Display XDR.