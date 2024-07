Apple přehodnocuje plány pro iPhone 17, více místa uvnitř nebude

iPhone 17 měl nabídnout technologii mědi potaženou pryskyřicí

Ta měla zmenšit velikost základní desky a tím vytvořit i více prostoru například pro větší baterii

Tento plán nicméně podle známého analytika Ming-Chi Kua vzal, alespoň prozatím, za své

Před nějakou dobou kolovala internetem informace, že se Apple v případě iPhonu 17 chystá k redesignu „vnitřností“, od čehož si sliboval místo navíc, například pro větší baterii. Ačkoli tato změna není pro běžné uživatele tak atraktivní, ve finále jim může přinést více benefitů než například jiné rozložení fotoaparátů na zadní straně. Jak se ale zdá, gigant z Cupertina si nejspíše ukousl větší sousto, než čekal. Podle známého analytika Ming-Chi Kua své plány pro změnu vnitřního uspořádání iPhonu 17 odložil.

Tenčích základních desek se nejspíše jen tak nedočkáme

Kuo už dříve tvrdil, že Apple se chystá využít měděné části potažené pryskyřicí pro základní desku. Jedná se o tenkou vrstvu měděné fólie potažené pryskyřicí, například epoxidovou. Tento materiál by umožnil tenčí základní desku, což by zase poskytlo více vnitřního prostoru pro další komponenty a senzory v budoucích iPhonech. Známý analytik nicméně uvedl, že měď potažená pryskyřicí nesplňuje „vysoké požadavky na kvalitu“ společnosti Apple, což vedlo k tomu, že firma zrušila své plány na použití tohoto materiálu u modelů iPhone 17. Není jasné, zda se Apple vrátí k použití mědi potažené pryskyřicí u modelů iPhone 18 nebo později, ale zdá se, že tento materiál nebude v iPhonech používán ještě nejméně několik let.

Proslýchalo se také, že alespoň jedny nové hodinky Apple Watch budou letos používat měď potaženou pryskyřicí, ale není jasné, zda byl i tento plán odložen. Z hlediska Applu by dávalo smysl, kdyby novou technologii otestoval na levnějším produktu, který v jeho portfoliu nehraje zásadní roli (ve srovnání s iPhonem), jako jsou právě Apple Watch. Jak se nakonec Apple rozhodne, se nicméně dozvíme už na podzim letošního roku, kdy gigant z Cupertina tradičně představuje nové chytré telefony a hodinky.