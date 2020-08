Apple představil nový 27“ iMac. Má stejný design, ale nové vnitřnosti

Apple v poslední době představuje hardwarové novinky velmi potichu a nečekaně. Skrze prosté tiskové zprávy Apple loni na trh uvedl sluchátka AirPods Pro, letos na jaře smartphone iPhone SE, a nyní v půlce letních prázdnin i nový 27“ iMac. Pokud jste se ale těšili na all-in-one počítač se zbrusu novým designem, musíme vás zklamat, změny se odehrávaly vesměs uvnitř.

iMac 27“: stejné tělo, nová střeva

Nový 27“ iMac vypadá úplně stejně jako jeho předchůdce. Jedinou novinkou, která z útrob počítače vykukuje na povrch, je nová webkamera s rozlišením Full HD a výrazně vyšší kvalitou záznamu obrazu za zhoršených světelných podmínek. Videokonference v době koronavirové tak mohou být s novým iMacem příjemnější, zvláště pak připojí-li se ke kameře i nové „studiové“ mikrofony známé z MacBooků Pro. Kvalitnější má být i vyluzované audio, a to díky novým reproduktorům s věrnějším přednesem a hlubšími basy.

Pochopitelně výměna webkamery a reproduktorů by byla na upgrade málo, a tak se jdeme ponořit do útrob zařízení. Zde nově tikají procesory Intel Core i5, i7 a i9 „Comet Lake“ 10. generace, a to až s deseti jádry. Oproti předchozí generaci tak můžeme očekávat až o 65 procent vyšší výkon. iMac si polepšil i v grafickém výkonu, a to díky osazení nových grafik AMD Radeon Pro 5300 nebo Radon Pro 5500 XT (s možností upgradu na 5700 nebo 5700 XT). Všechny grafiky jsou postavené na architektuře RDNA, nejvyšší model 5700 XL může mít až 16 GB vlastní paměti.

Konečně bez HDD

Operační paměť počítače může dosahovat až 128 GB, vnitřní úložiště si můžete vychutnat až v kapacitě 8 TB. Apple dal konečně sbohem standardním plotnovým diskům, v nabídce najdete pouze SSD. Do iMacu také přibyl bezpečnostní čip Apple T2, který se stará nejen o šifrování dat, ale i o hlasové příkazy „Hey Siri“.

Drobně se vylepšoval i displej. Má stále stejné rozměry i 5K rozlišení, nově však podporuje technologii TrueTone s automatickou aktivací; dosud byla tato funkce dostupná pouze na menších displejích jablečných zařízení. U iMacu si také budete moci zvolit, zda budete chtít displej opatřit nanotexturou proti odrazům světla; tato položka je však za příplatek 15 tisíc korun.

Připravte si 55 – 264 tisíc

Apple nabízí 27“ iMac ve třech základních konfiguracích za následující ceny:

Šestijádrový procesor Intel Core i5 s taktem 3,1 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD a grafika Radeon Pro 5300 přijde na 54 990 korun.

Šestijádrový procesor Intel Core i5 s taktem 3,3 GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD a grafika Radeon Pro 5300 přijde na 60 990 korun.

Osmijádrový procesor Intel Core i7 s taktem 3,8 GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD a grafika Radeon Pro 5500 XT přijde na 69 990 korun.

Pochopitelně v konfigurátoru si můžete zvolit spoustu položek dle libosti, ovšem připravte se na vysoké příplatky. V „plné palbě“ můžete za iMac zaplatit více než čtvrt milionu korun.

Vylepšoval se i 21“ iMac a iMac Pro

Kromě „nového“ 27“ iMacu Pro Apple lehce vylepšil i jeho sourozence. Menší 21,5“ model přišel po vzoru 27“ modelu o plotnové HDD, nově si jej můžete nakonfigurovat pouze s SSD nebo hybridní jednotkou Fusion Drive. Druhou novinkou je také uživatelsky vyměnitelná RAM, což dosud nebylo možné.

iMac Pro se dočkal pouze drobné změny – základní varianta je nově dodávána s procesorem Intel Xeon s 10 jádry namísto osmi.