Apple Music nově najdete na chytrých TV od Samsungu

Vzhledem k aktuální situaci, kdy lidé na celém světě kvůli koronaviru tráví více času doma, se společnost Samsung rozhodla rozšířit nabídku domácí zábavy na své platformě Smart TV. Díky aplikaci Apple Music, která je ode dneška k dispozici na televizorech Samsung modelových řad 2018 až 2020, mohou uživatelé streamovat přes 60 milionů skladeb bez reklam, sledovat videoklipy a procházet playlisty.

Předplatitelé služby Apple Music budou mít k dispozici i personalizovaná doporučení pro každý den. V nabídce je také originální rozhlasová stanice Beats 1 – celosvětově dostupný živý stream s exkluzivními show známých umělců, mezi nimiž nechybí Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled nebo Elton John. K dispozici bude také nová sekce At Home With Apple Music (Doma s Apple Music), v níž najdete nové playlisty, skupinové chaty s oblíbenými muzikanty v jejich domovech přes FaceTime, rozhovory a další obsah, díky němuž se v časech sociální izolace můžete spojit s dalšími členy hudební komunity.

Majitelé chytrých televizí značky Samsung si mohou stáhnout aplikaci Apple Music z obchodu Samsung Smart TV App Store a následně se přihlásit ke svému účtu pomocí Apple ID, případně si přímo v televizním prostředí účet vytvořit

Zrušení olympijské edice Galaxy S20+

V souvislosti s plánovanými letními olympijskými hrami v Tokiu měl jihokorejský gigant rovněž v plánu představit limitovanou olympijskou edici modelu Galaxy S20+ 5G ve zlaté barvě. Té se ale nakonec nedočkáme – Samsung ji vzhledem k současné situaci zrušil.

Letní olympijské hry v Tokiu byly totiž přesunuty na příští rok, konat by se měli od 23. července do 8. srpna 2010. Dá se tedy očekávat, že se příští rok dočkáme spíše olympijské edice Samsungu Galaxy S21.