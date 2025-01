Apple měl opět veselé Vánoce. Tržby i zisk dosáhly historického maxima

Apple nepřekvapil – poslední finanční výsledky byly opět rekordní

Tradičně nejvíce peněz Applu vydělal iPhone

Největší posun kupředu se odehrál v počítačích, tabletech a službách

V noci na dnešek Apple zveřejnil výsledky svého hospodaření v posledním kvartále loňského roku, který v případě firmy z Cupertina otvírá fiskální rok 2025. Z hlediska Applu se tradičně jednalo o nejsilnější období v celém roce, neboť je výrazně ovlivněné podzimní premiérou novinek mířících na trh před Vánočními svátky. Loňské novinky se zjevně fanouškům značky zalíbily, neboť opět vynesly příjmy do rekordních výšin.

Rekordní tržby i zisk. Už zase

V období mezi říjnem a prosincem loňského roku Apple utržil 124,3 miliard dolarů (asi 3,01 bilionů korun), což je o 4 procenta víc než o rok dříve. Čistý zisk pak narostl o 7 procent na 36,3 miliard dolarů (asi 880,3 miliard korun). V obou případech se jedná o rekordní čísla, jakých Apple dosud nikdy nedosáhl.

Tahounem tržeb se opět staly iPhony, byť tržby z nich meziročně o necelé procento klesly – nástup Apple Intelligence tak zjevně nové zákazníky nepřilákal. Stagnaci zaznamenaly i prodeje příslušenství, naopak zvětšený zájem Apple eviduje u počítačů a tabletů. Tradičně silné byly služby, které obstarávají více než pětinu celkových tržeb.

iPhone: 69,14 miliardy USD (meziročně o necelé 1 % méně),

Mac: 8,99 miliardy USD (meziročně o 16 % více),

iPad: 8,08 miliardy USD (meziročně o 15 % více),

Příslušenství: 11,75 miliardy USD (meziročně o 2 % méně),

Služby: 26,34 miliardy USD (meziročně o 14 % více).

Apple rostl ve většině klíčových trhů, rekordní tržby přišly z Ameriky, Evropy, z většiny asijských zemí nebo z Tichomoří. Nedařilo se pouze v Číně, kde firma z Cupertina meziročně utržila o 2,3 miliard dolarů méně než ve stejném období v loňském roce.

Tim Cook v hovoru s investory přislíbil další vysoké investice do portfolia zařízení, i do umělé inteligence. V dubnu letošního doku má dojít k rozšíření Apple Intelligence do dalších jazyků a zemí.