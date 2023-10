Apple má pro letošek ještě jedno eso v rukávu: budou nové iMacy?

Apple letos ještě neskončil s představováním nového hardwaru

Na pořadu dne je ještě vylepšení počítačů iMac

K odhalení má dojít koncem tohoto měsíce

Novou generaci iPhonů a Apple Watch už gigant z Cupertina představil, avšak fanoušci tabletů a především stolních počítačů na žhavé novinky pořád ještě čekají. Podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu nebudou čekat dlouho, neboť Apple údajně připravuje oznámení nových počítačů Mac, které by mělo proběhnout ještě tento měsíc. Gurman tím zcela otočil, protože ve svých minulých prohlášeních se nevyjadřoval ohledně možného letošního představení nových počítačů s macOS příliš pozitivně. Apple podle jeho dřívějších tvrzení měl přeskočit vydání iMacu s procesorem M2 a měl přinést rovnou verzi s M3.

Nové iMacy nejspíše dorazí ještě letos

Toto tvrzení nyní Gurman upravil a pro změnu tvrdí, že se nových a vylepšených 24″ iMaců letos dočkáme. Ostatně už je docela na čase, neboť současná generace se světu představila v dubnu 2021. Gurman nicméně neprozradil, jakým procesorem bude chystaná novinka osazena, avšak vzhledem k tomu, že procesor M3 ještě není hotový, dočkáme se pravděpodobně aktuálního procesoru M2.

Jedním z hlavních indikátorů toho, že se pravděpodobně blíží představení nového hardwaru, je podle Gurmana nedostatek počítačů v obchodech Apple Store. Ty mají v současné době horší dostupnost počítačů iMac, 13″ MacBooků Pro a 14″/16″ MacBooků Pro, přičemž řada konfigurací nedorazí dříve než v polovině listopadu. Těchto modelů by se teoreticky mohla dočkat výměna za novější, přičemž stávající MacBooky s procesory M2 Pro a M2 Max nejspíše zůstanou beze změny. Gurman podotýká, že aktualizace letos představených počítačů by byla neobvyklá, ale nikoli nepředstavitelná. Co rovněž nemáme očekávat, jsou nové iPady, se kterými Apple pravděpodobně počítá až v březnu příštího roku – v té době by na trh měly dorazit 11. generace iPadu, 7. generace iPadu mini a 6. generace iPadu Air.

Odhalení posledních hardwarových novinek v letošním roce by měl mít Apple naplánováno na 30. či 31. října. Událost by mělo následovat představení čtvrtletních výsledků, jež má být na pořadu dne 2. listopadu. O jak velké změny půjde, je otázka, avšak Gurman nepředpokládá, že by se Apple pouštěl do razatntních změn, a nejspíše zůstane jen u drobných vylepšení.