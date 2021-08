Apple má nové držáky na iPhone. Telefon s nimi levituje v prostoru

Jedna z nejlepších věcí na novém MagSafe od Applu je to, že dovede nejen bezdrátově nabít iPhony 12 až 15W výkonem, ale i to, že se telefon dobře drží i při nabíjení. Třeba takoví hráči to jistě ocení, kabel trčící z jedné strany přece jen není ideální. Magnety, které jsou ve dvanáctkové řadě použity, jsou dost silné, aby udržely i obří iPhone 12 Pro Max pevně a bezpečně na stojánku. Nová verze technologie se zatím v prodejnách moc neukazovala, teď ale přichází změna.

Pokud byste se zašli podívat do Apple Store nebo do prodejny tzv. Premium Reseller (tj. prodejna, která je certifikována Applem ohledně kvality nabízených služeb), iPhony jsou postaveny na stojánku s Lightningem. U řady iPhone 12 se to v oficiálních prodejnách změnilo na větší doky s popisky, ale stále je potřeba do telefonů zasunout napájecí konektor.

Jak můžeme vidět na fotografiích, stačí už jen jeden jediný kabel namísto čtyř a celá sestava vypadá tak nějak nadčasově a jednoduše. Přijdete, zvednete, položíte. Hotovo. Tento nový design byl poprvé spatřen v Apple Store, který je součástí obřího Apple Parku. Namísto všech informací o modelech je k přečtení už jen název a barevné varianty. Dále je zákazník veden do aplikace přímo v telefonu, kde lze zařízení porovnat a prohlédnout si možnosti financování. Nové držáky mají ještě jednu výhodu – bezpečnostní kabel zajíždí do stolu, to znamená méně nepořádku a volně se motajících drátů.

Co se týče dalších prodejen, zde distribuce nových držáků ještě nezačala. Dá se však očekávat její brzké nasazení a použití zejména při prezentaci nadcházející řady iPhone 13. Jelikož se Apple na MagSafe dost upjal, dá se očekávat zmizení modelů Xr a 11 z poliček prodejen. Kdo je nahradí? Zřejmě to budou nižší modely dvanáctkové řady se sníženými cenami. Také se hovoří o přidání této magnetické funkcionality do dalšího iPhonu SE, ten by měl dorazit v první polovině roku 2022.

Bylo by zřejmě zbožným přáním mnoha fanoušků značky, že by i oni mohli mít doma či v práci takový stojan. Zatím to však vypadá jen na použití pro prezentaci nových modelů na prodejnách. Kdo ví, Lightning doky se také dostaly do prodeje a mohl si je koupit úplně každý. Prozatím se ale budeme muset spolehnout na výrobce třetích stran a doufat, že nám přinesou něco podobného, ba dokonce lepšího.

Líbí se vám nový nápad Applu? Ocenili byste podobný stojánek doma nebo například v práci? Dejte nám vědět do komentářů.