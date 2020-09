Apple letos oživí 12“ MacBook. Potěší ARMovým čipsetem, nízkou hmotností a velkou výdrží

Na letošní vývojářské konferenci WWDC Apple oznámil malou revoluci – u svých počítačů přejde z procesorů od Intelu na ARMové čipy vlastního návrhu. První jablečný počítač s vlastním procesorem by měl přijít ještě do konce letošního roku, mělo by se jednat o zbrusu nový 12“ MacBook.

12″ MacBook s vlastním ARMovým procesorem

Podle serveru The China Times bude tento počítač pohánět čipset Apple A14X, který je interně vyvíjen pod kódovým označením Tonga. Tento čip bude vyrábět společnost TSMC s využitím nejmodernějšího 5nm procesu, kromě 12“ MacBooku se dostane i do příští generace iPadů Pro. Díky novému čipsetu má chystaný MacBook zaujmout velmi vysokou výdrží pohybující se mezi 15 až 20 hodinami, a to přesto, že samotný počítač dostane jemný Retina displej a bude vážit méně než kilogram.

Apple hodlá v blízké době představit hned tři počítače s ARMovými procesory, kromě 12“ MacBooku bychom se měli dočkat i 13,3“ MacBooku Pro a zbrusu nového stolního iMacu. Poslední jmenovaný stroj by měl potěšit nejen novým designem, ale i přepracovanými vnitřnostmi, které kromě vlastního ARMového procesoru budou obsahovat i vlastní grafický čip z vlastní dílny. Apple totiž ze 64bitové verze macOS pro ARMové procesory odstranil podporu pro grafiky od AMD.