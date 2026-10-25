Apple kvůli iPhonu Duo upravil App Store. Nově zvýrazňuje optimalizované aplikace

- Apple zahájil prodej ohebného iPhonu Duo a spustil upravený App Store
- Najdete v něm speciální sekci obsahující aplikace a hry optimalizované přímo pro tento telefon
- Vývojáři postupně své aplikace upravují tak, aby dokázaly maximálně využít velikost a poměr stran ohebného displeje
V pátek se začal prodávat produkt, na který všichni dlouho čekali – ohebný iPhone Duo. Apple svoji první skládačku představil letos v září společně s ostatními iPhony, na zahájení prodeje jsme si ale museli počkat o něco déle. Vývojáři měli alespoň více času upravit své aplikace tak, aby dokázaly využít větší obrazovky a netradičního poměru stran. Apple dokonce takové aplikace speciálně označuje ve svém obchodě.
Vytvořeno pro iPhone Duo
Když ve středu vyšly první zahraniční recenze iPhonu Duo, snesla se největší kritika na množství neoptimalizovaných aplikací, které kvůli odlišnému poměru stran nedokáží využít celou obrazovku iPhonu Duo a nepřináší v rozhraní žádné benefity navíc. Apple zřejmě vyčkával, až se iPhone Duo dostane na pulty obchodů, potažmo do rukou prvních zákazníků, neboť v den spuštění prodejů došlo k úpravě App Store a k aktualizaci mnohých aplikací.
20+ app updates on my Duo since my review already, and there’s a new section in the App Store for apps optimized for duo as preorders start to arrive. Developers are off to the races pic.twitter.com/clzAwyIuyq
— Marques Brownlee (@MKBHD) October 23, 2026
Do mobilního obchodu přibyla nová sekce „vytvořeno pro iPhone Duo“, v níž lze najít spoustu aplikací, které již jsou na schopnosti a proporce ohebného iPhonu připravené. Každá z těchto aplikací má navíc v App Store speciální odznak, takže na první dobrou poznáte, že si s ní na ohebném iPhonu užijete o něco více legrace.
Apple sám v doprovodném příspěvku na svém blogu vyzdvihl desítky aplikací, kterým dali vývojáři patřičnou péči, aby se dokázaly na velký ohebný displej iPhonu Duo adaptovat. Zmíněny jsou spousty aplikací napříč kategoriemi, jednou z nich jsou například streamovací videoaplikace. Ty v režimu na šířku dokáží přehrávat video na celé obrazovce, a v režimu na výšku umí na spodní části displeje zobrazovat ovládací prvky přehrávání, anebo seznamy televizních kanálů. U sportovních aplikací je možné na polovině displeje sledovat nejlepší momenty, statistiky, tabulky apod.
Spousta aplikací se na rozevřeném vnitřním displeji dočkala dvoupanelového rozhraní – Fantastical například umí na levé části obrazovky zobrazit měsíční kalendář s agendou, a na seznam úkolů. Pro ohebný iPhone byla upravena i spousta her, mezi nimi například Asphalt Legends, Zenless Zone Zero nebo UnGodly.
Apple se chlubí, že jeho vývojářského programu pro úpravu aplikací na iPhone Duo se zúčastnilo více než 2 tisíce vývojářů v rámci 50 workshopů po celém světě s tím, že další budou následovat. Vývojáři rovněž mají přístup k nové sadě vývojářských nástrojů s aktualizovanými API, s jejichž pomocí má být vytváření aplikací pro iPhone Duo jedna radost.