Apple ještě tento měsíc představí další novinky. Známe termín odhalení

- Apple na konci října představí nové počítače a tablety
- Vybraní novináři již obdrželi pozvánku na celodenní představovací akci
- S největší pravděpodobností se dočkáme nových MacBooků Pro, iMacu a iPadu mini
Apple v tomto týdnu představil nové produkty pro chytrou domácnost, tím však přísun letošních jablečných novinek zdaleka nekončí. Firma z Cupertina plánuje ještě tento měsíc odhalit několik nových zařízení, tentokráte se bude jednat o počítače a tablety.
Apple za necelé dva týdny představí nové počítače
Apple rozeslal vybraným novinářům pozvánky na „celodenní představovací akci“, která se uskuteční ve středu 28. října v Los Angeles. V tuto chvíli není jasné, zda Apple k této příležitosti natočí nějaké představovací video, anebo stejně jako tento týden vydá pouze tiskové zprávy. S ohledem na očekávané novinky by nás potěšila první varianta, především kvůli zbrusu novým MacBookům Pro, které prodělají největší redesign v novodobé historii.
O chystaných počítačích se ještě nedávno šuškalo jako o zbrusu nové řadě MacBook Ultra, nakonec se ale zdá, že jimi Apple nahradí stávající notebooky řady Pro. Zatímco poslední generace MacBooků Pro vypadají stejně, pouze se v jejich útrobách postupně upgradovaly procesory, nadcházející řada má být zcela nová. Uznávaní internetoví informátoři se shodnou na přepracovaném designu a dotykových OLED displejích s oválným výřezem. Apple se dosud dotykovým displejům u svých počítačů vyhýbal, bude tedy zajímavé, jak se s touto novinkou vypořádá v operačním systému macOS.
Se stejnými procesory jako loni
Jestliže upgrady předchozích generací MacBooků Pro byly zejména o nových procesorech, u těch letošních to platit nebude – mají je totiž pohánět stejné čipy M5 Pro a M5 Max jako loni. Apple sice letos v srpnu představil nový základní čip M6, tím ale údajně celou generaci ukončil – tato řada se výkonnějších variant Pro, Max či Ultra vůbec poprvé nedočká. Důvodem mají být chystané revoluční AI novinky v nadcházející řadě M7, která má dorazit už začátkem příštího roku.
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Letošní čip Apple M6 ale ještě zřejmě najde dalšího uplatnění – po Macu mini by měl být za dva týdny nasazen do základního 14″ MacBooku Pro a do stolního počítače iMac. Teoreticky bychom se mohli dočkat i upgradu iPadů Pro s tímto čipem, o nich ale zatím nikdo nemluví.
Nový iPad mini
Hovoří se ale o novém iPadu mini, který by měl být plný novinek. Dostat by měl OLED displej, přepracované reproduktory, přemístěnou přední kameru na delší stranu a voděodolnou konstrukci. Posílen má být i výkon, který má zabezpečit čip Apple A20 Pro.