Apple intenzivně pracuje na první skládačce. Ukáže ji už příští rok?

Apple prý usilovně pracuje na prvním zařízení s ohebným displejem

Nemá to být smartphone, ale skládací tablet

Uvedení je údajně naplánované na rok 2025

Smartphony s ohebnými displeji dnes nejsou nic exotického – nabízí je hned několik výrobců, z nichž první housle hraje jednoznačně Samsung, jehož skládačky letos dospěly do páté generace. Pozadu zatím zůstává Apple, který se do vod skládacích zařízení zatím vkročit neodhodlal, avšak šušká se, že v Cupertinu něco chystají.

Odhalení skládacího iPadu už příští rok?

Apple je známý tím, že se do nových technologií nevrhá po hlavě, spíše potichu vyčkává, s čím přijde konkurence, a poté vymýšlí, jak by mohl daný produkt přivést k dokonalosti. Takto to bylo s chytrými telefony, tablety, hodinkami, bezdrátovými sluchátky nebo virtuální realitou, a bezesporu tomu tak bude i s ohebnými zařízeními. Ta jsou s námi už jsou s námi několik let, tudíž je vysoce pravděpodobné, že s nimi v Cupertinu už nějakou dobu koketují. Kdy se ale odhodlají jít s kůží na trh?

Podle serveru DigiTimes je vývoj prvního ohebného zařízení od Applu v intenzivní fázi. Kalifornská firma prý spolupracuje s několika dodavateli na tom, aby svoji první skládačku mohla začít vyrábět v malých objemech buď na konci příštího, nebo na začátku přespříštího roku.

Apple překvapivě nemá v plánu nejprve uvést ohebný smartphone, ale rovnou tablet. Volba na větší zařízení údajně padla proto, že iPadů se prodává řádově méně, a tak by případné potíže nemusely Apple tolik bolet. Design prvního ohebného iPadů prý ještě není dokončen, mimo jiné i proto, že došlo ke změně týmu starajícího se o vývoj. Ten současný prý nyní kvůli snížení nákladů vymýšlí, jak dosáhnout vyšší efektivity návrhu, což prý s sebou přináší sporné konstrukční změny.

Obavy vyvstávají zejména z ohebných displejů, které jsou měkké, a hrozí u nich trvalé deformace, zvláště pak u takto velké plochy. Apple společně s výrobci ohebných displejů Samsung a LG hledá způsoby, jak s pomocí všemožných konstrukčních řešení veškeré deformace minimalizovat. Kromě toho v Cupertinu přemýšlejí nad konstrukcí pantu, který má být složen z co nejmenšího počtu dílů, aby byla jeho hromadná výroba co možná nejjednodušší, a tím pádem i levnější.

Server DigiTimes predikuje, že sériová výroba prvního ohebného iPadu by mohla začít v roce 2025, ovšem je nutné podotknout dvě věci. Zaprvé spekulované datum je poměrně hodně vzdálené, a tudíž může kdykoliv dojít k jeho odkladu. A zadruhé DigiTimes rozhodně nemá vybudovanou pověst zdroje, kterému se dá bezmezně věřit – v minulosti mu spousta predikcí nevyšla, tudíž je potřeba brát veškeré výše uvedené informace s velkou rezervou.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?