Apple Intelligence má potenciál změnit domácnost a udělat ji skutečně chytrou

Chytrá domácnost je zažitý pojem, jehož potenciál se zdánlivě vyčerpal

S příchodem standardu Matter a především umělé inteligence nicméně může dostat zcela nový smysl

Apple Intelligence má přitom jeden z největších potenciálů, jak udělat vaši domácnost opravdu chytrou

Po rapidním rozvoji, který chytrá domácnost zažila v předchozích letech, nyní nastala fáze útlumu – uživatelé zkrátka přišli na to, že ne všechno v jejich domácnosti musí být chytré. Zároveň různá kompatibilita s různými systémy vytvořila v segmentu chytré domácnosti značný chaos, ze kterého je zcela oprávněně nejeden zákazník zmaten. Naděje se blýskla s příchodem standardu Matter, který kompatibilitu sjednocuje, nicméně k obnově předchozího nadšení povede ještě dlouhá cesta. Co by to mohlo značně urychlit, je nicméně nástup umělé inteligence, v čele s Apple Intelligence, která by mohla pomoci Applu dohnat ztrátu, kterou má aktuálně na své konkurenty.

Skutečně chytrá domácnost

Základem každé chytré domácnosti totiž není možnost zapínat lampy a zásuvky dle libosti, ale automatizace. Ty totiž zajišťují, že vše se bude zapínat a vypínat přesně ve chvíli, kdy má. A právě s těmi by Apple Intelligence mohla pomoci nejvíce, neboť se velmi soustředí na to, aby poskytovala co nejvíce personalizované výsledky každému uživateli. Navíc ve výchozím stavu neposílá data nikam mimo zařízení uživatele, což je z hlediska chytré domácnosti další plus.

I přes to, že v současné době jsou automatizace poměrně chytré, mají řadu různých omezení. Například jejich samotná tvorba je poměrně komplikovaná, obzvláště ve chvíli, kdy máte více zařízení, které mají interagovat v jednu chvíli zároveň, v návaznosti na sebe nebo v konkrétní denní dobu. Právě v tomto ohledu by AI mohla výrazně pomoci, nejen s doporučováním vhodných rutin na základě toho, jak se skutečně chováte, ale také v jejich dynamické úpravě ve chvíli, kdy se vaše návyky změní – zkrátka že by v některých ohledech myslela za vás.

Jak by mohla AI v rámci chytré domácnosti fungovat? Mohla by například zjistit, že podle kalendáře jdete do posilovny, ale když by si povšimla, že odcházíte z domu bez sportovní tašky, mohla by spustit hlasové upozornění. Případně by se mohla naučit váš zvyk, že jdete v noci z ložnice na záchod, přičemž by automaticky spustila osvětlení v mírné intenzitě, abyste rozespalí do ničeho nenarazili. Nebo když byste ve večerních hodinách zasedli k televizi či konzoli, automaticky by přizpůsobila osvětlení a další prvky chytré domácnosti tak, abyste se cítili co nejpohodlněji.

Zkrátka v některých případech by chytrá domácnost ve spojení s AI mohla vytvářet rutiny a sekvence spouštění/vypínání zařízení jen na základě toho, že řeknete nějakou konkrétní větu či frázi. Třeba když si během dne chcete dát šlofíka, bude to stačit chytré domácnosti jen oznámit a ona sama vám vytvoří ideální podmínky pro to, abyste si mohli na chvíli odpočinout, a třeba vás i ve vhodné chvíli vzbudí, zároveň v dostatečném předstihu před dalším úkolem z kalendáře. Kdyby se tímto směrem chytrá domácnost (nejen ta od Applu) vydala, stala by se mnohem přístupnější pro běžného člověka a nebyla by záležitostí pouze geeků, kteří rádi tráví čas nastavováním a laděním své chytré domácnosti. Kdo ví, třeba se tímto směrem Apple vydá a stane se průkopníkem v této oblasti – nakročeno má v současné chvíli nejlépe ze všech.