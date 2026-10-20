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Apple HomeView dostane většího sourozence. Co bude umět navíc a kdy dorazí?

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 10. 10:30
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Apple HomeView
  • Apple údajně chystá ještě větší HomeView s 9″ displejem
  • Hlavní novinkou má být robotické rameno umožňující plnou rotaci displeje o 360°
  • K odhalení údajně dojde v roce 2027 nebo 2028

Apple minulý týden představil nové produkty do chytré domácnosti. Dočkali jsme se upgradu Apple TV a HomePodu mini, největší novinkou se ale bezesporu stal centrální domácí hub HomeView. Toto zařízení se 7″ displejem slouží jako inteligentní domácí pomocník, který umí vzdáleně ovládat kompatibilní spotřebiče, přehrávat hudbu, zprostředkovávat videohovory, anebo plnit úkoly prostřednictvím nové Siri AI. HomeView nemá být jediným jablečným zařízením svého druhu, Apple již nyní plánuje sourozenecký model. Co všechno o něm víme?

HomeView Ultra: větší, výkonnější a hlavně robotický

Podle obvykle přesného informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg chystá Apple nový HomeView s větším displejem. Gurman o tomto zařízení mluví jako o HomeView Max, HomeView Ultra, anebo o HomeView 360. V tuto chvíli chvíli zřejmě ani sám Apple neví, jak se chystané zařízení bude jmenovat, nicméně poslední navržený název je vcelku výstižný.

Apple HomeView s podstavcem
Apple HomeView s podstavcem

Podle Gurmana totiž chystaný HomeView dostane větší 9″ displej, který má být usazen na robotické rameno umožňující otáčení obrazovky v úhlu plných 360°. Displej tak bude pravděpodobně neustále sledovat uživatele, podobně jako tak činí fotoaparát nedávno uvedeného smartphonu Honor Robot Phone.

V případě domácího hubu HomeView ale na uživatele nebude mířit pouze fotoaparát, ale především displej poskytující potřebné informace. Obrazovku například nebude nutné při vaření natáčet špinavýma rukama, při videokonferencích zase uživatel nebude při korzování po místnosti mizet ze záběru – obrazovka většího HomeView bude doslova neustále udržovat oční kontakt.

Nástěnný Apple HomeView
Nástěnný Apple HomeView

Větší HomeView pravděpodobně dostane i větší základnu, což by mohlo znamenat větší reproduktor s lepším zvukovým projevem. Těšit se máme také na výkonnější čipset, což je vcelku logické – Mark Gurman predikuje příchod většího HomeView někdy v letech 2027 nebo 2028, tudíž lze očekávat nasazení novějšího čipu, než je aktuálně používaný Apple A18.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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