Apple dnes představí chytrý monitor. Poběží na něm iOS?

Už dnes večer se odehraje první letošní tisková konference Apple. Původně se zdálo, že bude věnována pouze drobným vylepšením iPhonu SE a iPadu Air, ovšem na poslední chvíli se objevují velmi zajímavé informace o dalších produktech.

Přerostlý iPhone i Mac mini?

Spolehlivý informátor Ming-Chi Kuo včera prozradil, že se Apple chystá uvést novou generaci stolního počítače Mac mini. Společně s ním prý představí i nový monitor pro běžné uživatele (tedy výrazně levnější než Pro Display XDR).

Running iOS = has an A-Series chip powering it. — Mark Gurman (@markgurman) March 7, 2022

Kuovy informace nyní zpřesňuje Mark Gurman ze serveru Bloomberg. Podle jeho informací ponese nový počítač jméno Mac Studio. Pravděpodobně se tedy nebude jednat o řadového nástupce Macu mini, ale o jaký mezičlánek mezi ním a Macem Pro. Chystaná novinka má být menší než Mac Pro, ale výrazně výkonnější než současný Mac mini.

Mnohem zajímavější informace Gurman poskytl o chystaném monitoru. Apple do něj údajně nasadí „telefonní“ čipset Apple A-series i operační systém iOS. To by znamenalo, že chystaný monitor bude moci působit samostatně jako přerostlý iPhone, byť Apple jeho schopnosti patrně upraví. Dá se očekávat, že novinka bude moci s počítačem komunikovat bezdrátově i využívat funkci Universal Control.