Apple chystá zcela nové zařízení. Nabídne ochranu i umělou inteligenci

Apple údajně plánuje představení vlastní interiérové kamery pro chytrou domácnost

Měla by spolupracovat se Siri a některé funkce si vypůjčí z Apple Intelligence

Jasno bychom měli mít už v roce 2026

Není žádným tajemstvím, že Apple je v rámci chytré domácnosti z velké trojky technologických gigantů (kam patří ještě Google a Amazon) tím, kdo tahá za kratší konec provazu. Ačkoli je HomeKit poměrně sofistikované řešení, řada výrobců se rozhodla preferovat spíše konkurenční systémy. To však neznamená, že by Apple na svůj ekosystém zanevřel. Podle posledních informací, které přinesl známý analytik Ming-Chi Kuo. Gigant z Cupertina se údajně chystá vyrobit vlastní kameru určenou do domácnosti.

Bude mít Apple vlastní chytrou interiérovou kameru?

Ta by se měla postavit tváří v tvář konkurenčním produktům, jako jsou například kamery od Eve či Netatma. Dle zvěstí nemá Apple malé oči co se týče prodejů – údajně plánuje dodat na trh desítky milionů zařízení, což naznačuje poměrně velká očekávání. Kuo také tvrdí, že by neměla chybět ani integrace hlasové asistentky Siri a součástí by měly být i některé funkce týkající se Apple Intelligence. O větším vstupu Applu do segmentu chytré domácnosti se spekuluje už nějaký ten pátek, nicméně až v poslední době tato snaha získává reálnější obrysy.

Jaké funkce by chytrá domácí kamera měla nabídnout prozatím není jasné. Apple ve svém portfoliu nemá ani vzdáleně podobný produkt, přičemž v rámci chytré domácnosti nabízí jen reproduktor HomePod a Apple TV. Kromě vysokého rozlišení a zabezpečení je možné, že kamera bude fungovat jako hub pro ostatní zařízení chytré domácnosti postavené na HomeKitu, jako je tomu v případě HomePodu a Apple TV, nicméně v tomto ohledu jen spekulujeme. Více informací bychom se mohli dozvědět už v roce 2026, kdy se má spekulovaná kamera představit veřejnosti.