Apple chystá extrémně výkonné 4nm čipsety M2 a M2 Pro. Dočkáme se příští rok?

Čipset Apple M1 před nedávnem oslavil první rok své existence a za tu dobu si už stihl vydobýt poměrně slušnou reputaci. Zatímco letos jsme očekávali jeho nástupce, dostali jsme pouze výkonnější varianty v podobě čipsetů M1 Pro/Max, které sice svým výkonem berou dech, ale nástupci v pravém slova smyslu nejsou.

Podle informací čínského webu Commercial Times nicméně Apple nezahálí a pilně pracuje na novém čipsetu M2, který by měl nahradit původní čipset M1. Kromě toho bychom se měli dočkat také náhradníků za výkonnější čipsety s přídomkem Pro a Max. Nová generace čipsetů by měla být založena na 4nm výrobním procesu od TSMC, což by mělo zajistit nejen vyšší výkon, ale také nižší spotřebu.

Apple M2 dorazí příští rok, vybavenější sourozenci až v roce 2023

Server Commercial Times uvádí, že Apple pro své čipsety plánuje 18měsíční životnost. Nové generace v podobě Apple M2 bychom se tak měli dočkat v polovině roku 2022, zatímco vybavenější čipy Apple M2 Pro/Max můžeme očekávat až v roce 2023. Jakým způsobem do plánů Applu promluví globální nedostatek čipů a pandemie COVID-19, není prozatím jasné, nicméně lze předpokládat, že termíny se mohou ještě posunout.