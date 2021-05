Apple by se mohl inspirovat. Lenovo má myš s bezdrátovým nabíjením

Lenovo dnes přišlo s novou řadou produktů Lenovo Go. Tato kategorie kromě nabíječek nebo klávesnicí obsahuje také myš s bezdrátovým nabíjením. Všechny tyto produkty mají cílit především na uživatele, kteří v poslední době začali hojně využívat práci z domu a často se tak pohybují mezi více počítači.

Bezdrátová myš umožní spárování s třemi zařízeními najednou a jednoduché přepínání mezi nimi pomocí tlačítka. Hlavní výhodou je však nabíjení pomocí USB-C nebo Qi, tedy bezdrátově. To je něco, co například konkurenčním Magic Mouse od Applu už dlouho chybí.

Ani letos po představení nových iMaců jsme se nedočkali chytřeji vyřešeného nabíjení jablečné myši. Stále je nutno použít Lightning kabel a to ze spodní strany myši. Za předpokladu, že použijete větší nabíjecí podložku, navíc budete moci novou myš od Lenova normálně používat i při nabíjení. To u Apple Magic Mouse nehrozí.

Lenovo se vydalo správným směrem, protože právě podobné příslušenství na trhu chybí. Cena Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse je stanovena na 59,99 USD, to je asi necelých 1 300 Kč bez DPH. Do prodeje půjde v červnu.