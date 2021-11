Aplikace Expert RAW pro Samsung Galaxy S21 Ultra potěší profesionální fotografy

Pokud vlastníte Samsung Galaxy S21 Ultra, máte důvod k radosti. Ačkoli jeho fotoaparáty patří mezi to nejlepší v mobilním světě, výchozí mobilní aplikace z nich nedokázala vymáčknout to nejlepší. Toho si evidentně byli vědomi také v Soulu a proto Samsung připravili pro nejvybavenější neohebný smartphone novou aplikaci Expert RAW.

Fotoaplikace Expert RAW přináší podporu 16-bitového lineárního DNG pro všechny čtyři fotoaparáty. Kvalitní digitální negativ je základ pro pozdější úpravy ve fotografickém softwaru, například od Adobe. Kromě podpory DNG formátu dostanete plnou kontrolu nad nastavením ISO, rychlosti závěrky, ostřením a vyvážením bílé. Taktéž si můžete nechat zobrazit histogram.

Výhodou pro pozdější úpravy je integrovaný profil pro Lightroom přímo v DNG a také přímá integrace exportu do Lightroom Mobile, pokud si chcete vyvolat fotografie přímo v telefonu.

Galaxy Expert RAW

APK: https://t.co/RO8DXM0AWX

Lightroom Profile:https://t.co/Nxq7ae4NF5

Supported in S21U running Android 12 or above.

Linear DNG 16bit raw, Lossless JPEG, HDR, ISO, Shutter-Speed, EV, Manual Focus, White Balance, Histogram, UW, Wide, Tele(3x), Tele(10x) lens pic.twitter.com/6VSuDQo9tE

— Tron ❂ (@FrontTron) November 24, 2021