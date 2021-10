Aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (29. 10. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS velmi kvalitní a jejich vývojáři si zaslouží uznání, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá akce či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární aplikace a hry.

Dnešní výběr se zaměřuje především na herní tituly, ať už jde o retro RPG, legendární rouglike tituly či oddechové hry o řešení dopravní situace. Na své si ale přijdou i tvůrci elektronické hudby, uživatelé programu Pages či lidé, kteří si jen chtějí vytvořit vlastní tapetu.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní. Pokud si nechcete nechat ujít ty nejaktuálnější slevy, přihlaste se k odběru notifikací, Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní. Pokud si nechcete nechat ujít ty nejaktuálnější slevy, přihlaste se k odběru notifikací, RSS , nebo nás sledujte na Facebooku či Twitteru

FTL: Faster Than Light

Hra Faster Then Light patří mezi legendy žánru rouglike. Chopíte se v ní svého vesmírného plavidla a snažíte se zachránit celou galaxii. Pochopitelně to ale není snadný úkol, takže se připravte, že tento koloběh budete několikrát opakovat. Zvládnete to? Původní cena hry byla 250 korun.