Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (28. 5. 2021)

Slevy má rád každý. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá sleva či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem novém pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární aplikace a hry.

V dnešním výběru nebude chybět zajímavý herní titul od německých sousedů, výběr z japonské herní klasiky, aplikace pro hudební a fotografické nadšence nebo také zajímavý launcher a aplikace pro výběr hezké nové tapety.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní.

Through the Darkest of Times

Protinacistický odboj v roce 1933 chtěl notnou dávku kuráže a morální integrity. Ve hře Through the Darkest of Times se zhostíte role vůdce odbojářské skupiny v Berlíně, která má za úkol varovat občany před nástrahami nacistického režimu. Původní cena hry byla 199 korun.