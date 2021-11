Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (18. 11. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android prvotřídní a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá sleva či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární aplikace a hry.

Dnešní výběr je především o hrách, a to jak vážněji laděných titulů o protinacistickém odboji, tak oddechových diablovek či karetní hře s vybuchujícími kočkami. Na své si ale přijdou také matematici, kterým se před nadcházejícím zkouškovým obdobím jistě hodí každá pomoc.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní.

Through the Darkest of Times

Pokud si ještě jednou chcete připomenout včerejší výročí 17. listopadu, je ideální hrou Through the Darkest of Times. V ní se vžijete do role organizátora odboje v nacistickém Německu, který musí řešit nejen klíčové otázky, jako například kde udeřit proti nacistům dříve, ale také vnitřní pnutí uvnitř odbojové skupiny. Původní cena hry byla 200 korun.

