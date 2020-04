Ani do Berlína letos nepojedeme: veletrh IFA 2020 byl zrušen

Veletrh CES byl jediný, který se letos „stihl“ uskutečnit, a to díky tomu, že v Las Vegas každoročně startuje už na začátku ledna. Únorový Mobile World Congress v Barceloně byl letos kvůli koronaviru zrušen a stejný osud nyní potkal i veletrh spotřební elektroniky IFA, který se každoročně koná v Berlíně.

Organizátoři ale přesto mají v plánu část z programu uskutečnit. Jak, zatím neprozradili, ale dá se očekávat, že klíčové tiskové konference se budou streamovat online. V Berlíně platí zákaz pořádat akce nad 5 000 lidí až do 24. října.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020