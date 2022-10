Android sužuje malware v Google Play. Těchto 16 aplikací byste měli okamžitě smazat

Čas od času se objeví hrozba i v ověřeném obchodě s aplikacemi Google Play

Kyberbezpečnostní experti z McAfee odhalili 16 zákeřných aplikací skrývajících malware

Tyto konkrétní jsou navíc nebezpečné jinak než „běžné“ aplikace s malwarem

Dáváte si vždy pozor na to, jaké aplikace stahujete? Čas od času totiž aplikace se zákeřným malwarem zamíří i do ověřených obchodů s aplikacemi, jako je třeba Google Play. Týká se to i nové várky nebezpečných aplikací s trojským koněm, které byly bohužel volně dostupné pro telefony s Androidem. Na nebezpečí upozornila společnost McAfee.

Malware, který vybíjí baterii V hledáčku expertů na kybernetickou bezpečnost se zjevila šestnáctka populárních aplikací pro Android. Jde povětšinou o jednoduché nástroje, kupříkladu svítilnu, čtečku QR kódů, prohlížeč souborů, aplikaci na poznámky nebo převodník měn. Aplikace cílí především na nepozorné uživatele, kteří často ani neví, že tyto funkce má smartphone s Androidem již předinstalované. Protože je nemohou najít v systému, zamíří do obchodu, aby si je stáhli. Tam najdou ověřené aplikace, ale i ty od podvodníků, jako je právě tento příklad. 16 nebezpečných aplikací od čínských vývojářů totiž obsahovalo zákeřný software, který na pozadí – a tedy bez vědomí uživatele – otevírá webové stránky a kliká na odkazy. Určitě nejde o nic tak riskantního, jako když vám malware aplikace kradou hesla a přihlašovací údaje.











McAfee však upozorňuje na jiný problém: malware vám svou činností na pozadí extrémně rychle vybíjí baterii. Pokud tedy máte relativně nový smartphone, zjistíte velmi rychle, že „něco nehraje“. V opačném případě ale můžete rychlé vybíjení baterie přikládat stáří telefonu a situaci nijak neřešit. Váš mobil přitom někomu vydělává peníze klikáním na odkazy. Přehled 16 nebezpečných aplikací McAfee poskytlo kompletní seznam 16 aplikací z Google Play, u kterých byl objeven klikací malware. Google zareagoval promptně a aplikace z databáze svého obchodu již odstranil. To ale znamená, že vy je můžete mít pořád v telefonu. Pokud některou z aplikací na svém smartphonu najdete, okamžitě ji odstraňte. High-Speed Camera (com.hantor.CozyCamera)

Smart Task Manager (com.james.SmartTaskManager)

Flashlight+ (kr.caramel.flash_plus)

달력메모장 (com.smh.memocalendar)

K-Dictionary (com.joysoft.wordBook)

BusanBus (com.kmshack.BusanBus)

Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)

Quick Note (com.movinapp.quicknote)

Currency Converter (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)

Joycode (com.joysoft.barcode)

EzDica (com.joysoft.ezdica)

Instagram Profile Downloader (com.schedulezero.instapp)

Ez Notes (com.meek.tingboard)

손전등 (com.candlencom.flashlite)

계산기 (com.doubleline.calcul)

Flashlight+ (com.dev.imagevault) Jak se vyhnout malware aplikacím? Častokrát opakovaná poučka radí, abyste vždy stahovali aplikace z ověřených zdrojů – tedy předinstalovaného obchodu, jako je třeba Google Play, Apple App Store nebo Huawei AppGallery. Jak ale vidíte, někdy se zamořená aplikace dostane i tam. Tím pádem si vždy zkontrolujte počet stažení a také uživatelské recenze, které vám zdaleka nejlépe prozradí, jak moc můžete aplikaci důvěřovat.