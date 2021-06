Android je jen začátek. Microsoft ve svém obchodě chce i Steam a Epic Store

Součástí systému Windows 11 bude i znatelně přepracovaný obchod s aplikacemi, který bude nejen přehlednější, ale najdete v něm větší množství titulů. Microsoft si připravil velké množství lákadel pro vývojáře (podpora vlastních platebních a aktualizačních systémů) a kromě toho do svého obchodu vpustil konkurenci – díky integraci Amazon App Store v něm najdete i aplikace a hry pro Android. A tím to možná nekončí.

Microsoft Store je otevřený dalším obchodům

Amazon App Store je do Microsoft Store integrován tak, že přímo v obchodě Microsoftu vidíte knihovnu aplikací App Store včetně recenzí, hodnocení uživatelů apod. Přímo odsud pak bude možné aplikaci nainstalovat do Windows a pracovat s ní jako s jakoukoliv jinou Windows aplikací.

Podobným způsobem by Microsoft chtěl do svého obchodu integrovat i další obchody aplikací třetích stran, čímž by se Microsoft Store proměnil v jakési tržiště obsahující několik dalších obchodů. Panos Panay, který aktuálně v Microsoftu vede počítačovou divizi, prozradil v rozhovoru pro server The Verge, že by v Microsoft Store rád viděl například Steam nebo Epic Games Store. Ideálním scénářem by měla být možnost najít na jednom tržišti požadovanou aplikaci nezávisle na tom, v jakém obchodě se nachází.

Otázka samozřejmě visí nad tím, jakým způsobem by se dělily příjmy z prodeje aplikací. Microsoft sice umožňuje využívat vývojářům alternativní platební systémy (zejména pro předplatné nebo in-app platby) s tím, že si z nich nevezme ani dolar, ovšem toto pravidlo se nevztahuje na hry; u nich pouze 1. srpna dojde ke snížení „desátků“ z 30 na 12 procent. Pravidla dělení pro integrované obchody třetích stran známá nejsou.

Každopádně myšlenka jednoho centrálního obchodu se nám velmi zamlouvá, koneckonců komu se líbí, že má na počítači nainstalované aplikace Steam, Ubisoft Connect, Origin, Epic Games a ještě přemýšlet, ve kterém obchodě si zakoupil konkrétní hru.