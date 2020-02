Android hlásí skvělou novinku: hry si zahrajete, ještě než se stáhnou

Google vyvíjí nový souborový systém s názvem Incremental File System, který má umožnit spouštět androidové aplikace včetně her ještě předtím, než budou kompletně staženy. Systém by mohl být implementován příští rok do Androidu 12.

Loni Google vydal patche, aby sloučil podporu pro tento systém s linuxovým jádrem. Podle dokumentace, která je doprovázela, je Incremental File System „pro zvláštní účely vytvořeným linuxovým virtuálním souborovým systémem, který umožňuje spuštění programu, zatímco jeho binární a zdrojové soubory se stále stahují přes síť, USB atd.“, přičemž cílem této funkce je „umožnit velkým androidovým aplikacím běžet dříve, než budou jejich data na androidové zařízení zcela stažena“.

Vítané vylepšení, na které si minimálně rok počkáme

Dnes „to“ funguje tak, že pokud si chce uživatel zahrát hru s velikostí 5 GB, musí čekat, až se celá stáhne. Podle Googlu systém umí „jednoduše počkat na (dočasně) chybějící data“, což znamená, že uživatel bude schopen hru spustit, zatímco se pro ni stahuje více a více dat.

Jako příklad si vezměme zmíněnou hypotetickou 5GB hru – řekněme, že její intro má 200 MB umístěných v 1GB offsetu. Díky systému se mohou stáhnout první megabajty dat, a zatímco jsou spouštěna, proces si může vyžádat, aby se příště stáhly první megabajty dat v 1GB offsetu a umožnit start intra. Poté může být stažen zbytek dat pro intro a následně se načíst hlavní menu hry. Během toho může dojít ke krátkému „zamrznutí“ ve spouštění, když je potřeba načíst další sadu dat, např. menu nacházející se ve 150MB offsetu, uživateli to však umožní dostat se do hry rychleji, než aby čekal, až se dokončí celé stahování.

Vzhledem k tomu, že na systému se stále pracuje, není pravděpodobné, že by se dostal do finální verze letošního Androidu 11. Pravděpodobně tak bude součástí Androidu 12 příští rok.