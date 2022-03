Android Automotive dostal od Googlu vlastní logo. Zeleného robota byste na něm hledali marně

Google neustále pracuje na rozšiřování svého specializovaného operačního systému pro automobily s názvem Android Automotive. V rámci jeho postupného šíření do nových vozů dostala platforma v tichosti nové logo. Na něj upozornil na svém twitterovém účtu Al Sutton, bývalý zaměstnanec Googlu a současný technický ředitel ve firmě Snapp Automotive.

Platforma Android Automotive představila své vlastní logo v nejnovější preview verzi Androidu 12L. Je zajímavé, že na rozdíl od samotného Androidu logo Android Automotive nepoužívá typického zeleného maskota, ale stylizovaná písmena „AA OS“. Ve spodní části displeje je ovšem stále viditelné slovní spojení „Powered by Android“.

Oh, and a new logo…. Seems like folk are getting invested :). pic.twitter.com/7iERzFNwd7

— Al Sutton (@alsutton) March 17, 2022