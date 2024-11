Android 16 zřejmě konečně zruší jednu z nejotravnějších změn, uživatele trápí už roky

Od uvedení Androidu 12 (říjen 2021) čelí Google nespokojeným reakcím na nový vzhled v nabídce rychlého nastavení, která nahradila dřívější přímé přepínače Wi-Fi a mobilních dat jedním větším tlačítkem. Pro jednoduché zapnutí či vypnutí Wi-Fi tak uživatel musí otevřít další panel, což přináší zbytečný krok navíc. Podobná změna se týká i Bluetooth, kde se od Androidu 14 pro přepnutí vyžaduje rovněž další kliknutí.

Google při změně původně cílil na vylepšení správy a přepínání sítí. Namísto jednotlivých přepínačů přišel s jedním tlačítkem pro správu, což mělo usnadnit například přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty. Reakce uživatelů ale ukazují, že ne každý tuto změnu ocenil, zejména při potřebě rychle vypnout Wi-Fi nebo Bluetooth.

S nadcházejícím operačním systémem přichází Google s návrhem, který kombinuje výhody obou systémů. Wi-Fi a Bluetooth v nabídce rychlého nastavení nyní umožní zapnutí a vypnutí jedním kliknutím na ikonu, přičemž zbylá část tlačítka poskytne přístup k detailním nastavením. Tím uživatelé získají větší volnost a pohodlí při správě připojení.

