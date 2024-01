Android 15 nejspíše vrátí uživatelům funkci, kterou dříve milovali

Na zamykací obrazovku Androidu se možná vrátí widgety

Jejich podoba se pravděpodobně bude inspirovat řešením z iOS

Prozatím je tato funkce ve vývoji a není jisté, zda bude vše hotovo už s příchodem Androidu 15

V Androidu 15 by se podle spekulací mohla objevit řada nových funkcí, ovšem některé z nich jsou řadě dlouhodobých uživatelů již známé. Podle Mishaala Rahmana ze serveru Android Authority by se v Androidu 15 mohly vrátit widgety na zamykací obrazovce. Widgety na zamykací obrazovce jsme v systému Android neviděli téměř deset let, ale je možné, že se s velkou parádou vrátí právě v chystané verzi Androidu s číslem 15.

Vrátí se widgety na zamykací obrazovku?

Odborník na systém Android a vývojář našel v systému Android 14 QPR2 Beta 3 odkazy na kód, které se týkají podpory widgetů na zamykací obrazovce. Existují dva možné způsoby, jak by Google mohl widgety zabudovat do zamykací obrazovky Androidu 15: prostřednictvím funkce At a Glance nebo prostřednictvím nového „společného prostoru“, alespoň dle Rahmanova odhadu. Tento nový prostor nemusí být na zamykací obrazovce přístupný neustále. Místo toho bude pravděpodobně nutné přejet prstem zprava doleva, abyste se dostali do společného prostoru. Tam byste mohli přidat a uspořádat více widgetů podle vlastního uvážení. Pokud by takto fungovaly widgety na zamykací obrazovce, bylo by to téměř totožné s funkcí Today View na zamykací a domovské obrazovce systému iOS, která je přístupná přejetím zleva doprava.

Rahmanovi se podařilo aktivovat společný prostor v systému Android 14 QPR2 Beta 3, ačkoli je tato funkce zjevně teprve ve vývoji. Kalendář Google, Hodiny Google a aplikace Google měly k dispozici widgety, které bylo možné do tohoto prostoru přidat, ale podpora dalších aplikací zatím není k dispozici. Rahman upozornil, že aby se aplikace mohla zobrazit jako widget, musí být přítomna kategorie KEYGUARD a že většina aplikací nepotřebuje používat KEYGUARD od doby, kdy jsou v systému Android k dispozici widgety na zamykací obrazovce. Rahman spekuluje, že společný prostor může být omezen na větší zařízení. To odpovídá tomu, co Apple udělal s Today View, když jej nejprve uvolnil pro iPadOS a později přenesl do iOS.

Omezenější verze widgetů na zamykací obrazovce může fungovat prostřednictvím aplikace At a Glance, kterou již lze považovat za widget. Společnost Google zjevně zkoumá možnost přidání widgetů do budoucích verzí zamykací obrazovky systému Android. Nevíme však s jistotou, jak to nakonec bude vypadat a zda se skutečně stanou součástí systému Android 15.