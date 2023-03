Android 15 bude sladký a studený. Jaká bude jeho přezdívka?

Google od počátku systému Android pojmenovává jeho jednotlivé verze po cukrovinkách. U Androidu 10 sice s touto praxí navenek skončil, interně však stále svým operačním systémům dává sladká jména: Android 13 se například jmenoval Tiramisu, aktuálně chystaný Android 14 ponese označení Upside Down Cake. Jakou sladkost začínající na písmeno „V“ Google vymyslel pro Android 15?

Podle zdrojových kódů se nový systém, který dorazí někdy v roce 2024, bude interně jmenovat Vanilla Ice Cream, tedy vanilková zmrzlina. Jak je možné, že má Google toto jméno vymyšlené s tak velkým předstihem?

Podle informátora Mishaala Rahmana, který za únikem stojí, za to může fakt, že Google je v časovém presu, a nestíhá do letošního Androidu 14 připravit všechny zvažované novinky. Některé funkce jsou tak odkládané na rok 2024 právě do „vanilkové zmrzliny“.

If you're thinking this is *really really* early, it's actually not. There's always going to be feature ideas/concepts that Google wants to implement but there's not enough time to add it to the current release, so they either already plan ahead for the next one or punt it.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 3, 2023