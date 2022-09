Android 14 odkrývá svoji první novinku. Blíží se odklon od pozemních mobilních sítí?

Android 13 je venku teprve dva týdny a už se mluví o jeho nástupci. A překvapivě se první řeči o Androidu 14 nevedou v rovině spekulací mezi internetovými informátory, ale přicházejí přímo z úst jednoho z nejvýše postavených zaměstnanců Googlu. Viceprezident společnosti a zakládající člen týmu Android Hiroshi Lockheimer na Twitteru prozradil první novinku, která se do příští generace mobilního operačního systému dostane.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022