Android 13 u bezdrátových sluchátek vylepší poslech i stabilitu spojení

Aktuální verze operačního systému Android s číslovkou 12 přinesla celou řadu nových funkcí a vylepšení, v čele s novým designovým jazykem Material You. Spousta funkcí si nicméně svou cestu do této verze Androidu nenašla, což ale neznamená, že by na ně Google zapomněl. Jednu z nich hodlá implementovat do budoucího Androidu 13.

Onou funkcí je podpora nového standardu Bluetooth Low Energy Audio. Ten byl nedávno spatřen Mishaalem Rahmanem v kódu Android Open Source Project – Rahman konkrétně na svém twitterovém účtu upozornil na kodek LC3, který Google přidal do systému jako novou možnost. Jeho přednost spočívá v tom, že jakmile se pokusíte spárovat zařízení kompatibilní s tímto kodekem, systém jej upřednostní před všemi ostatními spojeními.

Android 13 may be the first release to add full support for Bluetooth LE Audio.

Google recently merged an LC3 (the LE Audio codec) encoder and is adding the codec as an option in settings. It'll be the highest priority A2DP source codec.

Commits: https://t.co/tXicKLMZbq pic.twitter.com/ZHcd22grEs

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 21, 2021