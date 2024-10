Alien: Romulus se vrací do 80. let? Exkluzivní VHS edice hraje na nostalgickou strunu

Zpráva o vydání Alien: Romulus na VHS kazetě vzbudila především velký zájem fanoušků sci-fi hororů a fyzických médií. VHS kazeta, která vypadá jako pozůstatek 80. let je plně funkční a přináší film ve starém 4:3 formátu. Právě ten dodává zážitku autentický vintage nádech, který všechny milovníky starých filmů baví. Tento nečekaný krok souvisí s oslavami 45. výročí celé série Vetřelec a znovu oživuje nostalgii této filmové legendy.

Tento limitovaný sběratelský kousek zahrnuje unikátní obal s uměleckým dílem od Matta Fergusona, známého pro svou tvorbu plakátů a obalů ke známým filmům. VHS kazeta bude dostupná od 3. prosince 2024, spolu s dalšími fyzickými verzemi včetně Blu-ray a 4K. Je nutno zmínit také to, že detaily o počtu vyrobených kopií nebo jejich ceně zatím nebyly přímo zveřejněny.

Vydání filmu na VHS může mnohé překvapit, ale fyzická média zaznamenávají v poslední době obrovský návrat. S nárůstem digitálních platforem a streamovacích služeb, které často omezují dostupnost starších titulů, se sběratelé a fanoušci fyzických médií vracejí ke starším formátům. Tento trend je zvlášť patrný u limitovaných edic, jako je právě tato.

I když se distribuce filmů přesunula na digitální platformy, tak tento krok ukazuje, že stále existuje poptávka po fyzických kopiích filmů. Alien: Romulus vyšel v současné době digitálně na platformách jako je Amazon Prime a Apple TV. Jeho fyzické vydání včetně VHS však fanouškům přidává kus té pravé nostalgie, kterou jim digitální verze nemůže nabídnout.

