Legendární Alien: Isolation dostane pokračování. Budeme se opět bát?

Vývojáři z Creative Assembly potvrdili práci na pokračování Alien: Isolation

Hra je prozatím v rané fázi vývoje, přičemž tvůrci se nepochlubili s dalšími podrobnostmi

V příštím roce se alespoň dočkáme seriálového zpracování známého xenomorfa

Svět Vetřelce v poslední době zažívá mírnou renesanci. V kinech se například představil snímek Vetřelec: Romulus, který si na ČSFD vysloužil příjemných 74 procent a jak to tak vypadá, ani ve videoherním vesmíru nezůstane ticho. Vývojáři z Creative Assembly totiž při příležitosti 10. výročí vydání hry Alien: Isolation oznámili, že již pilně pracují na pokračování. „Slyšeli jsme vaše tísňová volání čistě a jasně,“ napsal kreativní ředitel studia Al Hope. „S radostí vám mohu jménem našeho týmu oznámit, že pokračování hry Alien: Isolation je v rané fázi vývoje.“

Úspěšný herní Vetřelec dostane druhý díl

Hra z roku 2014 se pyšnila poměrně pozitivními hodnoceními (Metacritic: 79/100) a obecně platí za jednu z nejlepších videhoerních adaptací známého xenomorfa. Na rozdíl od většiny konkurenčních her se totiž nezaměřila na zběsilou akci, ale na tichý postup, přičemž titulární Vetřelec zde hrál roli stroje na zabíjení, se kterým si není radno zahrávat. Ve hře jste se chopili role Amandy Ripley, dcery známé hrdiny Ellen z filmové série, která se pokouší přijít na to, ce se stalo s její matkou přibližně 15 let po událostech z prvního filmu.

Jakým způsobem bude pojato pokračování prozatím nevíme, nicméně se dá předpokládat, že se příliš neodchýlí od první hry. Jistý není ani fakt, za jakou postavu budeme v pokračování hrát – vzhledem k tomu, že první díl skončil cliffhangerem, je ve hře také varianta, že se opět chopíme role Amandy, byť by tvůrci museli prokázat značnou míru kreativity, aby na konec prvního dílu zvládli napasovat hraní za dceru Ellen Ripleyové.

Fanoušci Vetřelce se v dohledné době mohou těšit také na nový přírůstek v podobě seriálu, který by měl spatřit světlo světa už příští rok. Ten by se měl odehrávat před filmovou sérií se Sigourney Weaver, je tedy prequelem a dějištěm by do velké míry měla být Země a zdejší korporace. Režisérem Alien: Earth bude Noah Hawley a v hlavních rolích se mají objevit například Timothy Olyphant, Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis nebo David Rysdahl.