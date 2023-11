Aktuální akce v App Store: demoliční derby, manažer závodní stáje a japonská klasika

Pátek je tady a s ním i náš pravidelný přehled těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě v obchodě App Store. Z dnešního výběru stojí za to vypíchnout například finské demoliční derby s povedenou grafikou s názvem Wreckfest, skvělý manažer závodní stáje Motorsport Manager 4 nebo jeden z méně známějších dílů ikonické série japonských RPG Final Fantasy IX.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Wreckfest

Usednout do vozidla a vyrazit na bláznivou jízdu v disciplíně známé jako demoliční derby je přesně to, co většina z nás nejspíše nikdy nezažije. Skrze hru Wreckfest můžeme alespoň na okamžik okusit závody plné adrenalinu, spálených gum a pomačkaných plechů. V titulu si ale můžete vyzkoušet i klasické závody či kaskadérské kousky, což přispívá k různorodé hratelnosti, která vás jen tak neomrzí. Původní cena byla 250 korun.