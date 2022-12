Aktuální akce v App Store: česká deskovka, simulátor vlaků a brněnská adventura

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Apple App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Dnešní předvánoční výběr pro iOS je takřka výhradně složen ze skvělých her. Za zmínku stojí kupříkladu česká „desková“ hra od Vlaadi Chvátila jménem Galaxy Trucker Pocket, povedený simulátor vlaků se skvělou grafikou jménem Trainz Simulator 3 nebo adventura Botanicula od brněnského studia Amanita Design.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Final Fantasy Tactics :WotL

Vydavatel Square Enix aktuálně pořádá velký výprodej, který by bezpochyby stačil na zaplnění celého dnešního seznamu. My jsme nicméně vybrali jen jeden titul, který by neměl uniknout vaší pozornosti. Je jím zástupce legendární značky Final Fantasy Tactics s přídomkem WotL (The War of the Lions), který je skvělým přídavkem do žánru japonských RPG. Původní cena byla 350 korun.