Aktuální akce na Google Play: temná adventura, pekelní sousedé a simulátor policejního šéfa

Čtvrtek je opět tady a s ním i náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co je aktuálně zdarma či se slevou na Google Play. Tentokrát můžeme doporučit například temnou adventuru LIMBO, legendární pekelné sousedy Neighbours from Hell nebo simulátor policejního šéfa před důchodem This is the Police.

LIMBO

Adventury nemusí být jen veselé a vtipné, jako Monkey Island, ale mohou být také temné a depresivní. To dokazuje skvělý titul LIMBO, který si vysloužil řadu ocenění odborné veřejnosti i od samotných hráčů. Tíživá černobílá stylizace je společně s nehostinným prostředím zážitek, který si rozhodně budete pamatovat ještě dlouho poté, co titul dohrajete. Původní cena byla 100 korun.