Aktuální akce na Google Play: simulátor policie, taktické RPG a driftování bez hranic

Je čtvrtek a s ním i náš přehled těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát se do našeho výběru dostaly především hry, avšak jde o velmi zajímavé kousky. Za zmínku stojí například simulátor policejní práce This Is the Police 2, taktické RPG Rogue Hearts nebo driftovací hra s názvem Absolute Drift.

realMyst

Adventury plné hádanek jsou pro chytré telefony jako stvořené. Když k tomu do mixu přidáte i velmi povedenou grafiku, bude se výsledek jmenovat realMyst. Tento povedený titul je opředen nejen spoustou tajemství, ale také se může pyšnit chytlavou hratelností a především svým skvělým grafickým zpracováním. Původní cena byla 175 korun.