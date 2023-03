Aktuální akce na Google Play: launcher připomínající iOS, firma jménem smrt a prasátko Pepina

Také tento týden vám přinášíme hned několik zajímavých aplikací a her, které jsou ve slevě či zdarma. Za zmínku stojí kupříkladu povedený launcher připomínající iOS s názvem X Launcher Pro, netradiční strategie pracující s premisou, že smrt je jen obyčejnou firmou Peace, Death! 2 či hra pro nejmenší s oblíbenou hrdinkou Pepinou Peppa Pig: Theme Park.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Legacy of Elaed: RPG

Retro hra Legacy of Elaed: RPG vás přenese zpátky do časů, kdy RPG byly vytvořeny nejen v nadčasové pixelartové grafice, ale nabízely dlouhý a zajímavý příběh, propracované mechanismy a zábavnou hratelnost, která hráče rychle dostala do děje. Jestli jsou oldschoolové hry na hrdiny vaším favoritem, rozhodně si nenechte tento titul uniknout. Původní cena byla 35 korun.