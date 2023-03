Aktuální akce na Google Play: kontrola zařízení na Wi-Fi, válečná strategie a lidské tělo jako složitý stroj

Jak je naším dobrým zvykem, i tentokrát přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co může Google Play nabídnout ve slevě či rovnou zdarma. Za zmínku stojí například kontrola připojeních zařízení na Wi-Fi skrze aplikaci Who is on my WiFi Pro, válečná strategie Command & Control (HD) nebo neobvyklá logická adventura Homo Machina.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Who is on my WiFi Pro

Ať už vlastníte veřejnou Wi-Fi síť, nebo jen chcete mít přehled o tom, zda na vaší domácí síti není připojený soused, s aplikací Who is on my WiFi Pro se do dozvíte. Zároveň můžete sledovat, která zařízení jsou připojena na Wi-Fi, a také je můžete snadno ručně zablokovat. Původní cena byla 50 korun.