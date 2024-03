Aktuální akce na Google Play: frenetická bojovka, sledování spánku a pomocník pro Wear OS

Čtvrtek se opět nese ve znamení aplikací a her, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na obchodě s aplikacemi Google Play. Tentokrát můžeme vypíchnout kupříkladu frenetickou akční bojovku Shadow Knight: Ninja Fighting, monitoring spánku s českou aplikací Sleep As Android nebo užitečnou aplikaci pro chytré hodinky Favorite Apps Tile for Wear OS.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Kingdom Rush Origins TD

Jste-li příznivci strategií, nemáte na mobilních zařízeních na výběr příliš mnoho možností. Pokud hledáte alespoň nějakou oddychovou hru v rámci tohoto žánru, můžete vyzkoušet titul Kingdom Rush Origins TD. Ten nabídne zajímavý příběh, fantasy zasazení a také povedenou kreslenou grafiku, která vás jen tak neomrzí. Původní cena byla 75 korun.