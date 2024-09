Aktuální akce na Google Play: budování opevněných základen, alternativní mapy a kreslená adventura

Máme tady čtvrtek, který je neomylným nositelem našeho pravidelného seriálu, který vám doporučuje to nejzajímavější z aplikací a her, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu výtečnou hru Illuminaria, zajímavé nezávislé mapové podklady s GPS navigací OsmAnd+ – Mapy a GPS Offline nebo skvělou kreslenou adventuru Little Misfortune.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Illuminaria

Těžte vzácné suroviny, stavějte základny a braňte je před nepřáteli – to vše ve skvělém titulu Illuminaria. Ten kromě pozoruhodně propracovaných herních mechanik nabízí také podařenou grafickou stránku, na kterou je radost pohledět. Jestli hledáte nějaký nový titul, u kterého se odreagujete, tohle by mohla být správná volba. Původní cena byla 125 korun.