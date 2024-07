Aktuální akce na Google Play: akční 2D skákačka, simulátor boha a PDF konvertor

Čtvrtek je tady a vy už víte, co to znamená – náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které jsou momentálně zdarma či se slevou na Google Play. Tentokrát lze vypíchnout například akční 2D plošinovku s názvem Breaking Gates, herní simulátor všemohoucího jménem God Simulator. Religion Inc. nebo konvertor souborů z JPG do PDF Image to PDF – JPG to PDF.

Breaking Gates

Breaking Gates je 2D akční platformová RPG hra spojující dynamickou hratelnost a objevování poměrně rozlehlé mapy. Sbírejte předměty, vytvářejte a odemykejte pestrou škálu různých zbraní, vybavení i předmětů, abyste porazili nespočet náročných tvorů a bossů, kteří na vás v této povedené hříčce čekají. Původní cena byla 35 korun.