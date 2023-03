AirPods 3 s USB-C nejsou na pořadu dne, Pro se možná dočká

Apple nejspíše hodlá aktualizovat nabíjecí pouzdra AirPodů o USB-C

Spekulace se shodují, že v případě AirPods Pro 2. generace se dočkáme ještě letos

Základní AirPods 2. a 3. generace se ale nejspíše nedočkají vůbec

S nuceným přechodem Applu na USB-C v rámci Evropské unie v případě iPhonu se objevily spekulace, že firma z Cupertina aktualizuje některá svá sluchátka právě o zmíněný konektor. To by budoucím zájemcům značně usnadnilo život, neboť s absencí Lightning konektoru na iPhonech 15 by museli čerství majitelé AirPodů pro dobíjení kupovat kabel, se kterým už Apple do budoucna nepočítá. Jak se zdá, Apple ještě nemá v tomto ohledu úplně jasno.

Spekulace totiž naznačují, že vybavenější AirPods Pro 2. generace by se oživení o USB-C mohly dočkat, nicméně základní AirPods 2. a 3. generace budou mít nejspíše smůlu. To alespoň tvrdí známý analytik Ming-Chi Kuo, který je znám pro své poměrně spolehlivé informace ze světa Applu. Důvod, proč základní AirPody nedostanou USB-C, je přitom nasnadě – Apple si nejspíše schovává trumf v podobě nového konektoru až pro čtvrtou generaci sluchátek.

Uvedení na trh aktualizované verze pouzdra pro sluchátka AirPods nejsou pro Apple žádnou novinkou. Již v minulosti firma neváhala uvolnit k dispozici pouzdra s podporou bezdrátového nabíjení či později s kompatibilitou s MagSafe. Mark Gurman z Bloombergu věří, že přechodu na USB-C se dočkají všechny sluchátka AirPods nejpozději do konce roku 2024.