AI dobyla kanceláře, teď jde na pole. Nový asistent naučil mluvit traktory

- John Deere spustil AI asistenta JD, který farmářům odpovídá na dotazy přímo z dat jejich farmy
- Systém umí třeba porovnat spotřebu nafty mezi sezónami nebo najít nejrychlejší obsluhu postřikovače
- V Evropské unii podobná pravidla vynucuje zákon už rok, navíc zakazuje odhadovat hodnotu farmářova podniku
John Deere zabudoval do svého systému Operations Center nového AI asistenta jménem JD. Farmář se ho může normální řečí zeptat na cokoliv z dat, která jeho stroje a pole roky sbírají, a odpověď dostane za pár vteřin místo prohrabávání se grafy a reporty. Zájem o účast v programu předčasného přístupu teď mohou projevit vybraní američtí zákazníci na veletrhu Farm Progress Show v Iowě, který právě probíhá.
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Kolik nafty spálil který traktor
Podle firmy JD zvládne odpovědět třeba na to, jak se lišila spotřeba nafty při orbě mezi jednotlivými roky, jak se na různých polích měnila přesnost secích strojů a jak to souviselo s výnosem, který z obsluh postřikovače zvládne nejvíc hektarů za hodinu, nebo kdy podle historických dat nejlépe načasovat sklizeň. Podobné srovnání dřív znamenalo proklikat se stovkami řádků v tabulkách, teď má stačit díky umělé inteligenci jedna jediná věta.
„Farmáři mají k dispozici víc dat než kdy dřív, ale jejich hodnota se projeví, jen když je dokážou využít přesně ve chvíli, kdy je potřebují,“ řekl technický ředitel Deere Jahmy Hindman. Podle něj JD mění bloudění v moři dat na prosté položení otázky. Širší dostupnost přes web a mobilní aplikaci slibuje firma ještě na letošní rok, časem má JD přibýt i přímo na palubní displej samotných strojů.
Spuštění doprovodil takzvaný Farmer Data Commitment, desatero zásad, kterým se Deere zavazuje nechat data pod kontrolou farmáře. Firma v něm slibuje, že data neprodá, že zákazník kdykoliv vypne jejich tok ke třetím stranám a že je nepoužije ke spekulacím na komoditních trzích. Deere se přitom odvolává i na starší vizitku. Tvrdí totiž, že byl prvním výrobcem zemědělské techniky, který v roce 2018 získal certifikaci Ag Data Transparent.
V Evropské unii přitom velkou část tohoto slibu už rok vynucuje přímo zákon. Data Act platí pro tzv. connected produkty od 12. září 2025 a farmářům dává právo získat svá data zdarma ve strojově čitelném formátu i nárok přinutit výrobce, aby je předal konkurenci nebo jinému poskytovateli služeb.
Jedno pravidlo v desateru od Deere ale obdobu nemá. Článek 4 odstavec 13 evropského Data Actu zakazuje držiteli dat z nich odvozovat závěry o ekonomické situaci, majetku nebo výrobních postupech farmáře, pokud by to mohlo oslabit jeho postavení na trhu. Jinými slovy, výrobce, který vidí výnosy, útratu za naftu i nachozené motohodiny každého stroje, by dokázal docela přesně odhadnout, kolik si farma může dovolit utratit, a zákon mu to prostě zakazuje.
Za deset dní, 12. září 2026, navíc přibude navazující povinnost. Nově uváděné produkty budou muset mít přístup k datům zabudovaný rovnou ve výchozím nastavení, takže se k nim farmář dostane, aniž by o cokoliv musel žádat.
Deere pouští umělou inteligenci na pole už léta
Deere přitom v zemědělské AI není žádný nováček. Přes pět let provozuje technologii See & Spray, kde desítky kamer na stroji pomocí strojového vidění za jízdy rozliší plodinu od plevele a postřik cílí jen tam, kde je opravdu potřeba. Loni podle firmy stroje vybavené technologií See & Spray odpracovaly přes 5 milionů akrů, tedy zhruba 2 miliony hektarů, a zákazníkům v průměru ušetřily skoro polovinu takzvaných neresiduálních herbicidů. Dohromady tedy necelých 31 milionů galonů, tedy asi 117 milionů litrů postřiku.
Podobných nasazení, implementací a vůbec využití AI přibývá po celém oboru, jen se o nich tolik nemluví jako o chatbotech pro programátory nebo marketéry. Kamery dnes umí z vyfoceného listu rozeznat chorobu rostliny, senzory na krku dobytka hlásí nemoc dřív, než by si jí všiml sám chovatel, a družicové snímky odhadnou výnos pole ještě před sklizní. Zemědělství tak patří mezi obory, kam se umělá inteligence dostala doslova do terénu. Tedy přímo traktorem po poli, ne jen prohlížečem či aplikací na monitoru či mobilu.