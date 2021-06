A je po překvapení. Samsungu unikly oficiální snímky ohebných modelů Z Fold 3 a Flip 3

Letní prázdniny pomalu klepou na dveře, ovšem o okurkové sezoně nemůže být zrovna řeč. Už příští týden odstartuje barcelonský veletrh MWC a někdy v polovině léta představí Samsung své nové ohebné smartphony. Ani letos korejský gigant nezvládl své chystané novinky uhlídat, před malou chvíli jejich marketingové snímky zveřejnil informátor @evleaks.

Nejprve se podívejme na produktové snímky větší skládačky Galaxy Z Fold 3. Jeho konstrukce se oproti minulým generacím prakticky nezmění – stále se bude jednat o zařízení, které v zavřeném stavu bude působit jako dva smartphony položené na sebe, ovšem v otevřeném stavu na vás vykoukne displej s úhlopříčkou malého tabletu.

Největší novinkou třetí generace má být podpora stylusu S Pen, ovšem podle nejnovějších informací se bude jednat o speciální pero „Fold Edition“ určené právě pro Galaxy Z Fold 3. Dá se předpokládat, že toto pero bude mít speciální měkký hrot, neboť ohebné displeje jsou známé svojí náchylností na vrypy a rýhy. Stylus patrně nebude součástí balení a ani pro něj nenajdete v těle telefonu šachtu; Samsung patrně použije stejný „trik“ jako u Galaxy S21 Ultra, kdy je stylus prodáván zvlášť a pro jeho bezpečné uschování slouží speciální kryt.

Pokud se dále podíváme na rendery Galaxy Z Fold 3, zaujme nás viditelná selfie kamerka uprostřed pravé poloviny ohebného displeje. Drtivá většina informátorů se shodla na tom, že Galaxy Z Fold 3 dostane poddispleovou selfie kamerku, což uniklý render nepotvrzuje. Nelze ovšem nevzpomenout na nedávnou twitterovou „přestřelku“ mezi informátory Tron, Ice Universe a Maxem Weinbachem, podle níž by Galaxy Z Fold 3 poddisplejovou selfie kamerku mít mohl, avšak rozhodně nebude zcela neviditelná.

