Ohebný podzim: máme nové detaily o „skládačkách“ od Samsungu, Xiaomi, Googlu i Honoru

Ohebné smartphony letos zažijí boom. Z velkých hráčů se této oblasti věnovaly především značky Samsung, Huawei a Motorola, letos by se měl tento seznam výrazně rozšířit. V tomto týdnu internetem proletělo několik zajímavých informací, které se ohebných smartphonů týkají, pojďme si je společně projít.

Poměrně překvapivá informace přichází z Číny; report zveřejněný na stránkách Display Suply Chain tvrdí, že svůj první ohebný smartphone chystá společnost Honor. Tato firma se na začátku loňského roku odtrhla od mateřského Huawei, a přestože teprve v tomto týdnu představila své první „novodobé“ smartphony řady Honor 50, údajně se chystá vstoupit do neprobádaných ohebných vod.

Chystaný telefon údajně ponese označení Magic Fold a bude obsahovat displej s vnitřním ohýbáním; o produkci displeje se mají postarat společnosti BOE a Visinox. Honor Magic Fold by měl spatřit světlo světa ještě do konce letošního roku.

Značka Xiaomi představila svůj první ohebný smartphone teprve letos v březnu, ovšem podle nejnovějších informací chystá na čtvrtý kvartál letošního roku další přírůstek. Ten bude zřejmě podobný současnému Mi Mix Fold, ovšem s několika drobnými vylepšeními – vnitřní ohebný displej má například pocházet od Samsungu a pyšnit se obnovovací frekvencí 120 Hz. Xiaomi prý také testuje lepší a odolnější kloub. Polepšit si má i fotoaparát, u kterého Xiaomi použije 108Mpx čip.

Smartphone s ohebným displejem chystá i Google, přičemž i v jeho případě se o výrobu displeje postará Samsung. I v tomto případě se máme dočkat ještě do konce letošního roku, přičemž podle uznávaného analytika Rosse Younga má mít tento telefon podobný form faktor jako Samsung Galaxy Z Fold.

A když už je řeč o Samsungu, máme i nové informace o ohebném telefonu Galaxy Z Fold 3. U tohoto zařízení Samsung použije vůbec poprvé poddisplejovou selfie kameru, přičemž se o ní na Twitteru rozpovídali známí informátoři Max Weinbach, Tron a Ice Universe.

It's easy to see, more obvious than hole

— Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2021