A je po překvapení. Podívejte se na Pixely 9 od Googlu v kompletním úniku

Ani letos nás Google svými novými zařízeními nepřekvapí

Internetem totiž kolují kompletní specifikace a snímky zařízení, patrně přímo z oficiálních zdrojů

K formálnímu představení dojde 13. srpna na akci Made by Google

V posledních letech se Googlu nedaří utajit prakticky nic. Většinou se už několik týdnů před představením nových zařízení dozvídáme nejen kompletní specifikace, ale také samotný design, nezřídka kdy přímo z uniklých oficiálních materiálů. Jak to tak vypadá, ani letošní rok nebude jiný. Server 91mobiles se společně se známým a spolehlivým leakerem OnLeaks opět s veřejností podělili o kompletní specifikace řady Pixel 9, včetně renderů, které prozrazují jejich design. Pokud sledujete informace okolo chystaných zařízení od Googlu už delší dobu, patrně nebudete příliš překvapeni.

Google neutajil o řadě Pixel 9 prakticky vůbec nic

Marketingové snímky nabízejí podrobný pohled na specifikace a funkce, které by mohly být součástí Pixelu 9, Pixelu 9 Pro a Pixelu 9 Pro Fold, a ponechávají nám jen velmi málo prostoru pro fantazii. Jak ukazují uniklé snímky, základní model Pixel 9 může být vybaven 6,3″ displejem a 12 GB paměti RAM, zatímco Pixel 9 Pro by měl být dodáván ve velikostech 6,3″ a 6,8″ s 16 GB paměti RAM. Materiály naznačují, že Pixel 9 Pro Fold by mohl přijít s 6,3″ vnějším displejem a osmipalcovým vnitřním displejem spolu s 16 GB RAM. Očekává se, že všechna zařízení budou vybavena novým čipem Google G4 Tensor.

Specifikace fotoaparátu uvedené v uniklých materiálech nejsou zcela v souladu se specifikacemi, které dříve sdílel server Android Authority. Například naznačují, že základní Pixel 9 bude mít 10,5Mpx přední kameru a zadní sestavu dvou fotoaparátů s 50Mpx hlavním a 48Mpx širokoúhlým fotoaparátem. Pixel 9 Pro by měl dostat 42Mpx selfie kameru, přičemž na zadní straně se mají nacházet 50Mpx hlavní fotoaparát, 48Mpx širokoúhlý fotoaparát a 48Mpx teleobjektiv. A konečně Pixel 9 Pro Fold by mohl být vybaven 10Mpx selfie kamerou, 48Mpx hlavním fotoaparátem, 10,5Mpx širokoúhlým fotoaparátem a 10,8Mpx teleobjektivem.

Uniklé marketingové materiály také nabízejí pohled na některé funkce, které by mohly být součástí řady Pixel 9. Kromě umělé inteligence Gemini a funkce Circle to Search bude řada Pixel 9 údajně vybavena funkcí, která umožňuje prohledávat snímky obrazovky.

Na jednom obrázku se píše, že Pixel Screenshots vám pomůže uchovat informace, které si chcete uložit na později – například místa událostí a jiné. Z úniku také vyplývá, že Pixel 9 bude vybaven nouzovým SOS s upozorněním na krizové situace, sedmi lety bezpečnostních aktualizací a bezplatným přístupem k modelu umělé inteligence Gemini Advanced po dobu jednoho roku.

Vzhledem k tomu, že všechny podstatné informace o řade Pixel 9 už víme, bude oficiální představení na akci Made by Google 13. srpna patrně jen pouhou formalitou. I když je zde stále možnost, že nás něčím gigant z Mountain View přeci jen překvapí, jedná se o velmi nepravděpodobný scénář.