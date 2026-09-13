9. ročník Data Festivalu VŠE zavede návštěvníky do Datové džungle

Data Festival VŠE 2026 se uskuteční v úterý 3. listopadu od 9 do 18 hodin v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Devátý ročník festivalu letos ponese téma Datová džungle a nabídne desítky přednášek, workshopů, rozhovorů i příležitostí k setkávání s lidmi, kteří se datům věnují v praxi, byznysu i akademickém prostředí. Festival pravidelně přiláká více než 1 500 účastníků a do jeho programu a dalších aktivit se každoročně zapojuje přes 30 partnerů. Novinek se letos dočká také doprovodný program, který ještě více oživí dění mimo přednáškové sály.
Program se letos rozvětví do tří tematických streamů. Kořeny džungle se zaměří na Data Governance, kvalitu dat a architekturu – tedy pevné základy, bez kterých se žádný datový ekosystém neobejde. Srdce džungle přinese témata AI, GenAI a inteligentních systémů a ukáže, jak nové technologie proměňují práci s daty. Třetí stream Stezky džungle se vydá směrem ke vzdělávání v datovém světě budoucnosti a otevře otázky, jak se mají měnit jeho obsah, podoba i role v době rychlého technologického vývoje.
„Datový svět se mění tak rychle, že se tomu musí přizpůsobovat i způsob, jakým se v něm vzděláváme. A to nejen ve školách, ale v průběhu celé profesní kariéry. Nestačí znát nástroje a postupy, které fungují dnes. Potřebujeme se umět průběžně učit, kriticky přemýšlet a orientovat se v prostředí, které se neustále proměňuje. Právě proto jsme letos vzdělávání věnovali celý samostatný stream,“ říká zakladatel Data Festivalu VŠE a děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze Ota Novotný.
Novinky nejen v přednáškových sálech
Novinkou letošního ročníku bude natáčení podcastu Datová kuchyně, které přenese část programu přímo do festivalového atria. Ota Novotný zde bude se svými hosty diskutovat o aktuálních tématech, zkušenostech z praxe i budoucnosti dat. Atrium se tak ještě více promění v živé centrum festivalového dění.
Návštěvníci budou mít nově také možnost využít one-on-one konzultace se zástupci partnerských společností, během kterých mohou individuálně probrat své kariérní možnosti nebo konkrétní datové výzvy. Přednášky a workshopy budou zároveň označeny podle úrovně náročnosti, aby si svůj festivalový den mohli snadněji sestavit jak začátečníci, tak zkušení datoví profesionálové.
„Chceme, aby Data Festival VŠE nebyl jen místem, kde návštěvníci přecházejí z jedné přednášky na druhou. Letos proto ještě více ožije i prostor mezi přednáškovými sály. Datová kuchyně přinese rozhovory přímo do atria, přidáváme individuální konzultace s firmami a díky označení náročnosti programu si každý snáz najde obsah, který mu sedne. Datová džungle bude zkrátka stát za prozkoumání celá,“ říká ředitelka Data Festivalu VŠE Kamila Rychtaříková.
Data Festival VŠE pořádá již devátým rokem platforma Data & Business VŠE, která je součástí Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Festival každoročně propojuje studenty, odborníky, akademickou sféru a firmy a ukazuje, že práce s daty může být nejen přínosná, ale také zábavná.
Program a spuštění registrací budou zveřejněny v druhé polovině měsíce září. Účast na Data Festivalu VŠE je tradičně zdarma.