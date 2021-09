7 let aktualizací a náhradních dílů. Německo bojuje v EU o delší podporu smartphonů

Německo se chystá řešit problémy s elektronickým odpadem, přičemž ukazuje zejména na smartphony a jejich časté obměňování. Podle německé vlády by mohly telefony svým uživatelům sloužit déle, pokud by jejích výrobci poskytovali delší podporu.

7 let aktualizací a náhradních dílů?

Německo je ve své iniciativě za jedno s orgány Evropské unie, rozcházejí se pouze ve stanovených lhůtách; zatímco EU navrhuje uzákonit povinnou 5letou podporu, Německo chce ještě dva roky přidat. Nejedná se přitom pouze o softwarovou podporu, ale i o dostupnost náhradních dílů. Záměrem je prodloužit interval obměny smartphonů na delší dobu a tím přinutit výrobce k menší produkci.

Proti těmto návrhům se pochopitelně ohrazují samotní výrobci pod rouškou skupiny obhájců průmyslu DigitalEurope; tato skupina je ochotná spokojit se s maximálně 3letou podporou. Členy DigitalEurope jsou mimo jiné i společnosti Apple, Google nebo Samsung. Poslední jmenovaný se chlubí tím, že se mu konzistentně daří dosáhnout prodloužení intervalu výměny smartphonů; zatímco v roce 2015 byla průměrná doba používání jednoho modelu 21 měsíců, v roce 2020 už to bylo 29 měsíců. Tři roky podpory by tak podle Samsungu měly být dostatečné, byť on sám u svých vrcholových modelů nabízí podporu delší.

O návrhu Německa se bude na půdě EU jednat, avšak nepočítáme s tím, že by zákon o povinné podpoře smartphonů vešel v platnost dříve než za dva roky.