6 důvodů, proč se vyhnout Škodě Enyaq

Jen máloco rozděluje českou společnost tak, jako pohled na elektromobilitu. Zatímco Tesla 3 se stala nejprodávanějším evropským autem (napříč všemi pohony!), u nás se politici budou dohadovat o tom, jestli si udržíme spalovací motory i po roce 2035. Malé tajemství: i když bude jakýkoliv politik cokoliv slibovat, je dávno rozhodnuto a český trh na tom nic nezmění.

Během týdne testování nové ŠKODY ENYAQ jsem se od širokého okolí dozvěděl mnoho důvodů, proč bych se měl tomuto vozu, a obecně elektromobilům, vyhnout. Které to jsou?

1. Není kde nabíjet

Pravdou je, že bych vůbec neuvažoval o elektromobilu, kdybych neměl garáž s možností nabíjení. Mám jen obyčejnou 230 V zásuvku, ale i ta na každodenní ježdění v pohodě stačí. A právě zde probíhají veškerá moje dobíjení. Lidé mají představu, že s elektromobilem budou jezdit k nabíječkám podobně, jako se teď jezdí k benzinkám. Jenže takto to nefunguje. Elektromobil obvykle dobíjíte, když auto stojí a vy jej nepoužíváte.

Rychlé veřejné dobíjecí stanice použijete jen na dlouhých cestách, na dálnicích. Třeba když pojedete Praha – Brno a zpět. Mezi zmíněnými městy dnes najdete 23 rychlých nabíječek. Enyaq má papírový dojezd cca 500 km, při ostřejším tempu na dálnici počítejte s cca 350 km. Takže při cestě z Brna se budete muset na chvíli zastavit. Na jak dlouho? Enyaq je možné nabíjet výkonem až 125 kW, za 10 minut se tak dobijete pro jízdu na nějakých 90 km.

A co sídliště a lidé bez garáží? Teď je to na nás a námi zvolených zástupcích. Máme dlouhých 20 let na to, abychom vybudovali dostatečnou nabíjecí infrastrukturu. Jak píše na svém účtu Patrik Zandl, ještě se nás Čechů nezeptali, že to nejde. Když umí postavit nabíječky v Norsku, Belgii nebo Německu, proč by to nešlo u nás?

Prý jsem minule vyfotil málo nabíječek pro Elektromobily na jedné ulici. Ti blázni tady jich mají často víc za sebou, jako by se nás nezeptali, že to nejde…😇 pic.twitter.com/7B0tMtt59y — Patrick Zandl 🏴‍☠️ (@tangero) October 27, 2021

2. Elektřina bude drahá…

Takže elektromobil je ekonomický nesmysl. Elektřina je skutečně drahá a v posledních týdnech to vidí každý z nás. A její cena ještě nejspíš poroste. Může za to mnoho faktorů včetně toho, že v celé EU postupně přecházíme na čisté obnovitelné zdroje.

Vybudování obnovitelných zdrojů je drahé, je to naše investice do budoucnosti. V EU se dnes více elektřiny vyrábí z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv nebo z jádra. Takže už jsme tak nějak v půlce, v Česku ale zaostáváme. Sám si netroufám tvrdit, kam se může cena elektřiny vyšplhat.

Aktuální velkoobchodní cena elektřiny na burze Power Exchange Central Europe je cca 116 Eur za 1 MWh, tedy cca 3 Kč za 1 kWh. Přičemž ještě před rokem to byla přesně třetina. Uvidíme, co udělá cena elektřiny v budoucnu. Každopádně průměrná spotřeba ŠKODY ENYAQ je 18,5 kWh/100 km. Museli byste mít 1 kWh za 5,4 Kč, abyste jezdili s náklady 1 Kč na 1 km. A takovou cenu nejspíš ještě dlouho mít nebudete. Jako majitel elektromobilu máte nárok na zvýhodněný tarif D27d od svého poskytovatele elektřiny.

3. …a bude jí málo

Když jsem slyšel o plánu Německa zavřít jaderné elektrárny, považoval jsem to za šílenství. Pořád si myslím, že je to špatný nápad, že jim elektřina bude chybět. Jenže v Německu se staví obnovitelné zdroje neuvěřitelným tempem. V loňském roce se v Německu více než 50 % energie vyrobilo právě z obnovitelných zdrojů a raketově pokračují dál. Na jádro dnes připadá asi jen 12 % vyrobené energie. I přesto dokázali exportovat 27 TWh energie do zahraničí. Tedy exportují tolik, kolik vyrobí naše 2 jaderné elektrárny.

Česko vloni exportovalo jen 10 TWh elektřiny, nejméně za poslední roky. Jen na tento export by tu mohlo jezdit asi 3,6 milionů vozů ŠKODA ENYAQ. A to nepočítáme úspory z rafinace ropy. Takže elektřiny evidentně je a bude hodně a zvládneme i miliony elektromobilů, které tu budou tak za 20 – 30 let. Bude dražší, ale zase bude vyráběná obnovitelně.

A že to nepůjde? Třeba v Norsku vyrábí přes 99 % energie z obnovitelných zdrojů a překvapivě to jde. Investice do čistých elektráren budou drahé, ale pořád je to levnější řešení, než do nich neinvestovat. To teda nejsou moje slova, to říká moje oblíbená Dana Drábová.

4. Baterie dlouho nevydrží

ŠKODA dává na baterii záruku 8 let nebo 160 000 km. Garantuje, že během této doby neklesne kapacita baterie pod 70 % deklarované kapacity. Po 10 letech bude nejspíš kapacita baterie skutečně o něco nižší a budete před rozhodnutím, co udělat. Dnešní optikou nevíme, jaké budou možnosti. Jistě bude možné vyměnit jednotlivé články, které ztratily svou kapacitu.

Ale třeba bude možné zakoupit úplně nový typ baterie, třeba na bázi grafenu nebo solid-state baterii s pevným elektrolytem. Za 10 let udělají baterie obrovský pokrok, takže nevíme, co nás čeká. Před 10 lety stála 1 kWh baterie 1200 USD, dnes je cena 137 USD. S příchodem nových technologií by cena mohla opět skokově spadnout.

5. Elektrická auta by se měla prosadit sama

Enyaqa by si přeci nikdo nekoupil. Jenže je to tlačenka – Evropská unie nám nutí elektromobily, mělo by se počkat, až se prosadí elektromobily přirozeně. S tím se nedá nesouhlasit. Nutno vzít v potaz, že EU v tom není sama – celý moderní svět tlačí na výrobce automobilů, aby se vyráběla auta s nízkými emisemi. Chtějí to v USA, v Číně (zde mnohem více než v jiných částech světa), v Japonsku, v Koreji i v Norsku (není součást EU). Historicky byly automobilky vždy tlačeny do toho, aby snižovaly emise. Kdyby ne, tak nám tu jezdí auta bez katalyzátorů. Proč by je tam dávaly, když to jen zvýší cenu?

Dostaly za úkol splnit další emisní normy a samotné automobilky přišly s tím, že přejdou na elektropohon. Mohly si vybrat jakoukoliv cestu, jakékoliv palivo a zvolily elektro. Prohlašují teď, že se spalovacími motory skončí, často ještě mnohem dříve, než to nakáže legislativa. A proč tedy ten zákaz? Aby to každému došlo, že elektromobily skutečně přijdou.

Ať se na to připraví – vlády, energetické společnosti, distributoři, developeři, zákazníci. Ať počítají s tím, že tu budeme mít elektromobily. Aby to nebylo tak, že v roce 2030 se bude 90 % vozů prodávat na elektřinu, ale nebude zde infrastruktura.

Aktuálně tu máme druhou generaci elektromobilů. Ta první měla reálný dojezd pod 200 km a pomalé nabíjení. Dnešní elektromobily nabízí dojezd do 500 km a dobíjení výkonem nad 100 kW. Všemi parametry jsou tato auta srovnatelná se spalovacími vozy. Někdy kolem roku 2025 přijdou elektromobily 3. generace, které budou v každém ohledu lepší než spalovací vozy. Výkonem, komfortem, dojezdem, nabíjením, funkcemi, cenou. A to bude bod zlomu. Lidé je budou chtít, ale k tomu bude potřeba právě ta infrastruktura. Není na co čekat.

6. S elektrickými auty není zábava

Jenže se kterými dnešními auty je zábava? Obzvláště s kategorie SUV. Dnešní auta nejsou stavěna tak, abyste si s nimi driftovali, vodili je plynem v zatáčce, pálili pneumatiky. Tedy taková auta samozřejmě existují, ale není to mainstream. I když budete mít rychlý KODIAQ RS, nelze mluvit o puristické řidičské zábavě.

Pokud chcete zábavu, musíte hledat v úplně jiných vodách, nebo si zajděte třeba na motokáry. Přestože má ENYAQ velmi nízké těžiště, vysokou hmotnost nezamaskuje. Takže vymetání zatáček není jeho silnou stránkou – jako u všech SUV. Naopak lze ale ocenit naprosto bezprostřední reakci elektromotorů na přidání plynového pedálu. V tom mu nemůže žádný spalovací motor konkurovat.

Co si o elektromobilech myslíte? Stále jste proti? A myslíte si, že máme čekat na vodík? Pak nezapomeňte mrknout na článek Proč nás (ne)čeká vodíková budoucnost, aneb lesk a bída nového modelu Toyota Mirai.